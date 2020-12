Il Napoli Basket vince ancora e rimane ancora a punteggio pieno

di Mario Triggiani



Non c due senza tre per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nel secondo incontro casalingo della stagione ha sconfitto la Tremac Cento con il punteggio di 79-59.La formazione emiliana ha dovuto fare a meno di entrambi i suoi americani, fermi ai box per Covid. Assente tra le fila napoletane Josh Mayo, infortunatosi in allenamento due settimane fa. Per il ritorno del play bisogner probabilmente attendere la gara del 16 dicembre a Ferrara.Napoli parte subito molto forte con Parks, che dopo due gare un po sottotono segna subito dalla lunga distanza e poi gestisce spesso i possessi della formazione partenopea (saranno 4 gli assist al termine della gara).Cento riesce a rimanere in partita grazie alla difesa a zona che crea non pochi grattacapi agli uomini di coach Sacripanti, le cui percentuali in lunetta lasciano anche questa sera a desiderare.Nel secondo tempo le rotazioni molto pi lunghe di Napoli fanno la differenza. I giocatori di Cento appaiono stremati gi nel terzo quarto, quelli di Napoli hanno ancora energia per lottare su ogni pallone e cercare di intercettare i passaggi degli avversari appannati dalla fatica.Si chiude dunque con una larga vittoria della Ge.Vi., ma anche Sacripanti riconoscer a fine partita agli avversari lonore delle armi per aver gettato il cuore oltre lostacolo in una situazione a dir poco proibitiva.Con questa vittoria Napoli rimane a punteggio pieno in campionato, con tre vittorie conquistate in altrettanti incontri. Lunica altra squadra con il medesimo ruolino di marcia la Givova Scafati e comincia gi da ora a montare lattesa per lo scontro diretto nel derby del PalaMangano del prossimo 3 gennaio, con molti addetti ai lavori che pronosticano che entrambe le squadre potrebbero arrivarci da imbattute.Ci sono per ancora parecchie gare prima di allora. Napoli torner infatti in campo gi mercoled prossimo, quando affronter nel terzo incontro casalingo consecutivo la Stella Azzurra Roma. La Ge.Vi. ha incontrato e sconfitto i capitolini nella prestagione, ma quella di mercoled sar unaltra storia e Napoli dovr mantenersi sugli alti standard fatti vedere nelle ultime uscite se vuole evitare brutte sorprese che potrebbero rovinare il magico momento della squadra azzurra.: Jordan Parks 19 (3/6, 4/8), Diego Monaldi 16 (2/2, 4/10), Eric Lombardi 9 (1/4, 2/3), Daniele Sandri 8 (4/5, 0/3), Antonio Iannuzzi 8 (3/7, 0/0), Pierpaolo Marini 6 (3/5, 0/2), Lorenzo Uglietti 6 (1/1, 1/2), Andrea Zerini 4 (1/1, 0/2), Amar Klacar 3 (0/1, 1/1), Flavio Cannavina 0 (0/0, 0/0), Sreten Coralic 0 (0/1, 0/0), Sergio Grassi 0 (0/0, 0/0): 7 / 17: 33 10 + 23 (Jordan Parks 8): 20 (Jordan Parks, Diego Monaldi 4): Alex Ranuzzi 11 (5/7, 0/1), Matteo Fallucca 9 (0/3, 3/8), Danilo Petrovic 8 (3/5, 0/1), GiovanniGasparin 8 (2/3, 1/1), Yankiel Moreno 8 (3/6, 0/3), Ennio Leonzio 7 (2/3, 0/3), Matteo Berti 4 (2/5, 0/0), Manuel Saladini 4 (1/1, 0/2), Paolo Rayner 0 (0/0, 0/0): 11 / 13: 25 4 + 21 (Danilo Petrovic 7): 11 (Yankiel Moreno 6)