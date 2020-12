110 Carlo Michelstaedter e il tempo della Verità

di Giovanna D'Arbitrio



Con questa citazione inizia il libro"", di) che si pone l’obiettivo di dimostrare l'infinito amore di Michelstaedter per la vita attraverso un’accurata indagine per far luce sulla sua morte.Sulla quarta di copertina si legge quanto segue: “”.”.Sia ladi, filosofo e scrittore, sia l’Introduzione della stessa, cercano di smantellare le precedenti tesi del premeditato suicidio di Michelstaedter, in un’appassionata ricerca della Verità, entrambi animati dall’ammirazione e dalla profonda conoscenza del suo pensiero. Pregevole anche la postfazione del cantautorein lode del giovane goriziano.Rigettando la tesi del suicidio “”, ma anche l’ipotesi di una tara di famiglia o quella di un litigio con sua madre, l’autrice ci fa rivivere il percorso della sua indagine attraverso documenti, foto, libri e conoscenti ancora in vita, dimostrando come non ci fosse in realtà intenzione di suicidarsi, poiché Carlo amava la vita pur nel dolore. La morte avvenne quindi solo per un incidente causato dalla sifilide (malattia allora piuttosto diffusa) che ne aveva minato la mente. Secondo C. Pradella purtroppo la tesi del suicidio per anni ha influenzato in modo fuorviante la valutazione delle sue opere. Davvero lodevole quindi l’indagine dell’autrice che si è anche battuta per salvare dall'incuria la soffitta del palazzo Paternolli di Gorizia dove ai primi del’900 il giovane filosofo studiava, pensava, scriveva, disegnava e incontrava i suoi amici più cari, Nino e Rico.Come risulta dall’, la breve vita del giovane goriziano scorreva con ardente desiderio di vivere sempre illuminata da una “” che lo portava ad esplorare diversi linguaggi e mezzi espressivi, spaziando dalla pittura alla poesia fino alle vette della filosofia. In “”, la sua tesi di laurea, per Carlo Persuasione significa giungere al possesso di sè stessi, in quanto “”, mentre Rettorica è l’apparato di sovrastrutture di vario genere che ostacola la persuasione.Senza dubbio l’autrice ha il merito di aver ridato luce al suo messaggio positivo: “"., dottoressa in Scienze dell'Educazione, in Filosofia, con un Master in Consulenza Filosofica, si dedica da diversi anni allo studio di Carlo Michelstaedter, al quale ha dedicato anche il suo ultimo libro