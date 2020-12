Un campo-trappola da saltare

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 06.11.2020)

Sul campo del Crotone, squadra ultima in classifica senza avere vinto ancora una partita, sono passati il Milan (2-0), lAtalanta (2-1) e la Lazio (2-0), s impantanata la Juventus (1-1) salvata da Morata.Il Crotone allenato da Giovanni Stroppa, 52 anni, lodigiano, con esperienze nella provincia del calcio (Pescara, Spezia, Sudtirol, Foggia). Ha portato il Crotone in serie A.La squadra calabrese ha tutti indicatori negativi. Seconda peggiore difesa del campionato (20 gol), ultimo attacco (sei reti, appena due sul proprio campo).Ma per il Napoli non sar una trasferta facile. Il Crotone avr laggressivit e limpeto di una formazione che insegue col coltello tra i denti la salvezza, la squadra azzurra deve evitare di riproporre il suo gioco evanescente.Hanno illuso le vittorie su Atalanta e Roma, due avversari che hanno concesso al Napoli di spassarsela senza essere pressato.Quando ha affrontato squadre di minore calibro, ma battagliere e con una forte predisposizione difensiva, il Napoli ha perso il filo del gioco. il rischio che corre a Crotone.Sar una battaglia e, in battaglia, le qualit tecniche non bastano come ammonisce Gattuso che, da calciatore poco dotato, suppliva col suo spirito guerriero.Come s visto anche in Olanda, il Napoli perde la qualit del palleggio, fa errori in disimpegno, fallisce le giocate pi facili mentre lavversario inferiore ma animoso lo attacca.Allora il Napoli perde lucidit e non ha il cinismo di controbattere. I suoi giocatori migliori vanno in ombra. La mancanza di un leader in campo, riferimento costante e salvagente nei momenti difficili, priva la squadra di una bussola sicura.Senza un leader e neanche un trascinatore, il Napoli si appiattisce subendo lavversario.A Crotone, il Napoli dovr smentire linsicurezza che ormai sembra distinguerlo. Non una questione di modulo di gioco, ma di giocatori di personalit media che si perdono quando il mare delle partite diventa mosso.Sar molto mosso questa sera a Crotone. Ci sar anche da vedere quanta ruggine rimasta nel Napoli dopo Alkmaar, quanta stanchezza avr smaltito della trasferta olandese dove ha sprecato molte energie nel secondo tempo di affannoso contenimento.Non resiste lalibi delle partite ogni tre giorni. Anche il Milan sta giocando ogni tre giorni, ma non perde mai la sua identit di squadra compatta,, sicura.Il Crotone, che non gioca le coppe (fuori dalla Coppa Italia al terzo turno, a fine ottobre, eliminato sul suo campo dalla Spal ai rigori), avr energie pi fresche.Gattuso dovr preferire gliaidella suasenza fare sconti ad alcuno.Sar assente ancora Osimhen. Lindisponibilit del nigeriano ha consentito a Mertens di avanzare come prima punta, il ruolo che gli affid Sarri.E Dries, da centravanti vero o falso che sia, ha messo a segno tre gol, al Milan, alla Roma e allAlkmaar. il ruolo che predilige, ma si adatta a giocare dietro Osimhen perch ha voglia di stare in campo e si molto legato alla maglia azzurra e alla citt.Il Napoli deve giocare veloce, senza portare palla, lanciandola nello spazio per le puntate dei suoi attaccati pi rapidi.Bakayoko, al centro della mediana, non un regista, distribuisce solo gioco corto, ma una magnifica barriera, non cede nei duelli uno contro uno e recupera palla.Dovranno essere i centrocampisti di qualit ad innescare le punte. Pi gioco sulle fasce che al centro per aggirare la difesa del Crotone che, in mezzo, far molta intensit.E da giocatori come Zielinski e Fabian Ruiz si pretende la conclusione veloce, da fuori area, senza perdere il tempo della battuta che li costringe a far girare ancora la palla.Un Napoli deciso, concentrato, irriducibile pu fare risultato. Ma dovr lottare con tutte le sue energie. Il campo del Crotone una trappola.