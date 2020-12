Le leggende del Napoli

di Adriano Cisternino



Napoli e il Napoli. Una storia lunga 94 anni. Quasi un secolo di persone e passioni. Calciatori, allenatori, dirigenti, centinaia di nomi, dei quali per alcuni sono rimasti particolarmente impressi nell'immaginario popolare perch hanno inciso in maniera pi profonda. E un motivo ci dev'essere.questo lo spirito con cui il giornalista Angelo Rossi ha scritto la sua storia della squadra:(edizione Diarkos, pag. 250, euro 17). questo lo spirito con cui l'autore ha scelto i personaggi attraverso i quali tracciare un filo ideale della passione azzurra, da Ascarelli a Maradona, da Sallustro a Mertens, passando per Pesaola, Vinicio, Sivori, Juliano, Ferrara, Careca, Hamsik, Cavani, fino ad Insigne.C' qualcosa di speciale che lega queste figure alla passione calcistica della citt, unica fra le grandi metropoli italiane ad avere un solo cuore calcistico. Roma, Milano, Torino, Genova e da un po' anche Verona hanno diviso il pallone e il cuore a met, in due passioni, hanno magari la squadra dei ricchi e quella del popolo, della citt e della provincia, hanno il derby, in nome del quale si consumano consolidate rivalit, antipatie, contrasti quasi fratricidi.Qui no, qui c' da sempre una sola passione, un solo cuore ed azzurro, come il cielo e il mare in cui ci specchiamo tutti, ogni giorno, senza distinzione.Su questa unica passione, peraltro di dimensione planetaria, si sono inseriti, come con un vestito su misura, alcuni personaggi che hanno lasciato una traccia speciale, indelebile, condivisa. Diego Maradona ha avuto la cittadinanza napoletana, ma ci sono anche altri personaggi che, napoletani di nascita o non, la cittadinanza l'hanno avuta egualmente, idealmente, nell'anima e nel cuore di un popolo che se n' appropriato e li ha considerati parte della citt e della sua storia.Fa parte della storia di Napoli e del Napoli innanzitutto Giorgio Ascarelli, il primo presidente che fond la societ e decise di chiamarla proprio cos, col nome stesso della citt, senza possibilit di equivoci, e costru a proprie spese uno stadio nuovo che da lui prese il nome poi negatogli in epoca fascista perch era ebreo.E ingaggi William Garbutt, il primo grande allenatore inglese, ilche aveva allenato in mezza Italia, consigliere personale di quel Vittorio Pozzo citt bi-campione mondiale e olimpico. Garbutt, ilche port il Napoli al terzo posto in serie A, risultato rimasto ineguagliato fino al campionato 1965-66, con la guida di Bruno Pesaola, napoletano di Avellaneda, azzurro prima da giocatore e poi da allenatore, l'uomo del celebre cappotto di cammello portafortuna (anche in piena estate!) e delle mille sigarette (fumava persino negli studi televisivi!).E Attila Sallustro, napoletano nato per caso a Montevideo, il centravanti che fece concorrenza al milanese Meazza, spos una diva del variet ed ebbe come ingaggio una Fiat-Balilla.Napoletano da giocatore e poi da allenatore, come Pesaola, stato anche Luiz De Menezes Vinicio, il leone di Rio:protest invano lo striscione al San Paolo quando fu ceduto al Bologna.E Totonno Juliano, il capitano, napoletano fino al midollo, di San Giovanni a Teduccio, scugnizzo azzurro cresciuto in casa; vinse poco da giocatore ma da dirigente port a Napoli prima Krol e poi Maradona. E Sivori, l'argentino che al suo arrivo a Napoli blocc il traffico alla stazione di piazza Garibaldi.E la storia raccontata da Angelo Rossi continua srotolandosi ancora attraverso una serie di personaggi pi recenti ma egualmente capaci di entrare nel cuore dei napoletani. La storia continua attraverso una serie di vicende, aneddoti, curiosit e date che fanno in pratica una storia molto particolare del Napoli per trasmettere attraverso questi personaggi l'idea del suo fondatore Ascarelli: una citt, un popolo, una squadra.