Il caso Pantani, di Domenico Ciolfi

di Giovanna D'Arbitrio



Pantani suscita ancora interesse negli appassionati di ciclismo e anche il cinema gli dedica un film, disponibile su Sky Premiere dopo il secondo lockdown:, scritto e diretto da, narra la vicenda del campione a partire dal 5 giugno 1999, giorno in cui a Madonna di Campiglio venne escluso dal Giro d'Italia perch trovato con un valore di ematocrito troppo alto, fino al 14 febbraio 2004, giorno in cui venne rinvenuto morto in una stanza di un residence a Rimini.Il film, in effetti, mette in luce come in realt lingiusta sentenza sportiva avesse gi segnato a morte il campione, ancor prima della morte fisica del 2004 e pertanto la tesi del film ruota intorno alla probabile manomissione della provetta del prelievo fatto al campione, al fine di compiacere la criminalit organizzata e le scommesse clandestine.L'indagine non per solo di carattere investigativo sui fatti, ma anche indagine psicologica nell'animo di un campione amato dal pubblico che allimprovviso viene disprezzato per il fango che gli avevano buttato addosso. Secondo il regista, Pantani cominci a morire quel giorno, poich da allora divenne vittima di depressione e droga, bench famiglia e amici, invano, cercassero di aiutarlo.Usando significative immagini dell'epoca in cui compare il vero Pantani e una narrazione in capitoli, il regista ci fa rivivere i giorni del successo e quelli tristi della decadenza. Lo interpretano tre attori,, per rappresentare tre fasi cruciali della vita del campione e i relativi profondi cambiamenti. Accanto a loro, troviamo ancheAnche il film, drammatico e cupo, presenta diversi aspetti in un mix di generi, oscillanti tra noir e thriller, biopic e film inchiesta per una dettagliata ricostruzione, basata secondo Ciolfi su serie ricerche e documenti.. Ecco unintervista al regista e a