Trenta punti di scarto contro Latina

di Mario Triggiani



Sei giorni dopo la vittoria a Roma contro lEurobasket la Generazione Vincente Napoli Basket conquista un secondo successo contro una compagine laziale sconfiggendo la Benacquista Assicurazioni Latina con il punteggio di 90-58 .Napoli ha dovuto nuovamente fare a meno del play americano Josh Mayo, infortunatosi otto giorni fa nella rifinitura pre-gara, che non ancora tornato ad allenarsi con i compagni.Prima dellincontro stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Diego Armando Maradona, che i giocatori di Napoli hanno ricordato indossando una t-shirt azzurra con il numero 10 e la foto del Pibe de oro.La Ge.Vi prende il largo gi nel primo tempo, portandosi ben presto sulla doppia cifra di vantaggio che non lascer per il resto del match.Sugli scudi un Antonio Iannuzzi in versione monstre che gi dopo i primi 20 di gioco ha messo a referto14 punti e catturato 4 rimbalzi.Se contro Roma il tiro da tre era stato altalenante, ieri sera i tiratori di Napoli sono decisamente in giornata positiva, visto che per gran parte della gara la formazione partenopea ha viaggiato sopra il 40% dallarco (37% a fine partita).Nei primissimi minuti del terzo quarto Latina sembra aver trovato la chiave per recuperare, ma riesce a portarsi solo a -10 prima che un parziale di 22 punti consecutivi della Ge.Vi. la ricacci indietro e chiuda di fatto il match con ancora pi di quindici minuti da giocare.Spazio dunque ai giovani della Ge.Vi., che hanno avuto molto tempo per brillare ieri sera. Napoli una squadra particolarmente lunga, ma in una stagione come questa con gare continue ed assenze da considerare fisiologiche sar fondamentale per coach Sacripanti sapere di poter contare anche sui prodotti delle giovanili per qualche minuto di qualit.Napoli conferma dunque il momento positivo conquistando la seconda vittoria su due gare di campionato giocate. Questa stagione si preannuncia imprevedibile, considerando che neanche la formula certa visto che potrebbe essere accorciata nel caso in cui troppe partite venissero rinviate per casi Co-Vid, ed dunque necessario sfruttare ogni occasione per fare punti.Coach Sacripanti questo lo sa ed ha trasmesso ai suoi giocatori lurgenza di lottare su ogni pallone in ogni gara, anche in quelle che come nel caso di ieri sembrano dallesito scontato.Vedere i giocatori in canotta azzurra gettarsi a terra per conquistare ogni palla vagante nonostante i trenta punti di vantaggio forse il miglior segnale che questa squadra pu trasmettere allambiente.La prossima gara per la Generazione Vincente Napoli Basket attesa per domenica prossima alle ore 18:00 al PalaBarbuto, come sempre a porte chiuse. Lavversaria, Cento, non giocher questa giornata in quanto la sua gara stata rinviata per un sospetto caso di Co-Vid.Dovesse essere rinviata anche lo scontro di domenica prossima, Napoli tornerebbe in campo mercoled 9 dicembre per affrontare la Stella Azzurra Roma nel recupero della prima giornata di campionato, originalmente prevista per il 15 novembre.: Pierpaolo Marini 14 (3/6, 2/4), Antonio Iannuzzi 14 (5/7, 0/0), Daniele Sandri 13 (4/6, 1/2), Jordan Parks 12 (1/7, 2/4), Eric Lombardi 12 (3/4, 1/2), Diego monaldi 10 (2/3, 1/5), Amar Klacar 5 (2/2, 0/0), Lorenzo Uglietti 4 (2/5, 0/0), Andrea Zerini 2 (1/1, 0/1), Sreten Coralic 2 (1/1, 0/0), Davide Tolino 2 (1/1, 0/0), Claudio angelo Aldi 0 (0/0, 0/1), Josh Mayo 0 (0/0, 0/0): 19 / 24: 35 10 + 25 (Pierpaolo Marini, Jordan Parks 7): 19 (Jordan Parks, Diego monaldi, Andrea Zerini 4): Aristide Mouaha 11 (3/6, 1/1), Lorenzo Baldasso 11 (2/5, 1/3), Jaren Lewis 7 (3/8, 0/1), Davide Raucci 7 (2/5, 1/2), Brandon Gilbeck 6 (3/7, 0/0), Fabrizio Piccone 5 (0/1, 1/3), Gabriele Benetti 5 (0/3, 1/3), Luca Bisconti 4 (0/1, 0/0), Marco Passera 2 (1/2, 0/1), Tarik Hajrovic 0 (0/0, 0/0), Emanuele Donati 0 (0/0, 0/0): 15 / 20: 28 6 + 22 (Jaren Lewis, Brandon Gilbeck 6): 11 (Marco Passera 5)