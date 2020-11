Abbattuto il castello croato

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 27.11.2020)

Due a zero sul Rijeka al San Paolo (Politano e Lozano), tre punti preziosi per il girone azzurro in Europa League. Era quello che contava. Vittoria netta, ma unimmagine di una partita noiosa che resta negli occhi.Solito tran-tran lento contro un Rijeka che si arroccato, ma anche con le difficolt poste da un avversario attento e puntiglioso si sperava nel bel gioco del Napoli, in uno scatto degli azzurri anche in vista del campionato (domenica la Roma al San Paolo).Palla portata, centrocampisti lenti, mai una imbucata irresistibile. Zielinski si perso nel ruolo di trequartista fra le maglie serrate dei croati.Ha diretto la manovra il pilotino Demme ed detto tutto. Molta imprecisione degli azzurri, poca verve. Politano ancora vivace. Quantera vuoto, pi vuoto, pi muto, pi niente ieri sera il San Paolo per la partita di Europa League fra il Napoli e il Rijeka.Fuori lo stadio, i lumini e i fiori per Diego. Dentro lo stadio, unassenza incombente. Il minuto di silenzio, un tempo lungo di dolore, e il Napoli col lutto al braccio, lomaggio triste al pi grande. Gli azzurri entrano in campo tutti con la maglia numero 10 e il nome di Maradona. Che brivido!Una sera dolcissima dautunno per lo strazio di un ricordo indelebile. Segui la partita, ma il pensiero e il cuore sono altrove. Sono l dove Diego non c pi. Ha finito di lottare. Ha finito di soffrire.Per il Napoli una partita decisiva per andare oltre il girone di Europa League. Gattuso rinfresca la squadra: Maksimovic per Manolas, Ghoulam per Mario Rui, Demme per Fabian Ruiz, Elmas per Insigne. Petagna la punta centrale. Lesperimento pi interessante Zielinski alle spalle, fra Politano ed Elmas.Domenica sera ci sar la Roma al San Paolo. Qualcuno deve pur riposare.Bruciano le ultime tre sconfitte in casa fra campionato ed Europa. una serata da darci dentro. Il Rijeka la Ceneretola del girone. Allandata cedette solo su autogol. Si chiude a riccio (5-4-1) e sulla sinistra della linea difensiva gioca Armandino Anastasio, napoletano, 24 anni, in prestito dal Monza, in marcatura su Politano.Il Napoli ha un solo, necessario obiettivo: vincere. Gattuso pretende il coltello tra i denti. Ma questo Napoli non sar mai un team guerriero. Ha tecnica ed leggero. La sua arma il gioco. Vediamo come va stasera. Manca ancora Osimhen.Pronti, via. E vediamo lapproccio, il famoso approccio, linizio degli azzurri raramente spavaldo. Tutto un fraseggio, altro che coltello tra i denti, neanche un temperino. Qui si perde lestro di Zelinski, coperto da troppi avversari. E dai e vai, il valzer lento degli azzurri. Troppi tocchi, troppo gioco orizzontale, troppi palloni allindietro.Il castello croato semovente. Il Rijeka difende, ma si distende allattacco con buona circolazione della palla. A destra, le combinazioni fra il terzino Tomecak e il centrocampista Muric fanno scattare lallarme nella difesa napoletana.Imprecisioni degli azzurri (Koulibaly, Bakayoko). Proprio non si vede come passare.Un piede di Nevistic (1,95) respinge lo spunto sotto rete di Politano, una mano del portiere annulla il tocco di Di Lorenzo a tu per tu col guardiano croato.Il Napoli passa su uno spunto caparbio di Zielinski e il cross basso del polacco per il gol di Politano (41), lattaccante sempre vivo che ha siglato anche la vittoria sul campo della Real Sociedad.Il tempo di respirare per il vantaggio e Meret deve sventare due conclusioni consecutive di Loncar. Il Rijeka non ci sta a fare da comparsa. Si sta giocando la sua partita con bella presenza. inutile storcere il naso. Contano i tre punti e il resto se noia, pazienza.Ci diamo una scossa nel secondo tempo? Cambiamo musica? La pazienza ha un limite. Ma lo spartito del match cambia poco e niente.La solita costruzione lenta dal basso, la palla persa nelle due linee difensive croate. Raddoppi di marcatura bloccano il gioco azzurro sulle fasce. E, in mezzo, un vero, fitto accampamento indiano dei croati. Gli azzurri hanno difficolt a saltare luomo.Il piccolo Demme, gi al tiro nel primo tempo, si ripete, ma la mira ancora larga. Non c da stare tranquilli, il Rijeka un avversario sornione, difende e aspetta la sua occasione. Non ha un vero attaccante, ma Andrijasevic un pistolone di 1,93. Achtung!Errore dappoggio di Zielinski a campo aperto. Incredibile. Dopo unora di gioco, in bilico, tutto uno sbadiglio. Gattuso estrae gli assi dalla panchina, il Napoli sta giocando quasi da fermo, il Rijeka invece molto mobile.Lozano per Politano, Insigne per Zielinski (64). Poi, Mertens per Elmas e Lobotka per Demme (69). Continua il caos calmo. Un lampo, la botta per fuori di Petagna sullinvito di Di Lorenzo.Il vantaggio risicato impone il raddoppio. Ma sfugge il bis a Maksimovic. Per il raddoppio arriva. Sullimbeccata di Insigne e liscio di un difensore croato, Lozano aggira il portiere e scuote la rete (75).Entra Fabian Ruiz per Petagna (82). Con i nuovi entrati, il gioco del Napoli si fa brillante con sei tiri negli ultimi tredici minuti. Sfugge due volte il gol a Insigne e lo struscio finisce.Col pareggio fra Alkmaar e Real Sociedad (0-0), il Napoli schizza in testa al girone di Europa League, due punti avanti alla squadra olandese e a quella spagnola.Il prossimo match del Napoli (gioved 3 dicembre) sar in Olanda contro lAlkmaar che molto ci ha offeso al San Paolo con quel gol di De Wit.Ci saranno grandi squadre nei sedicesimi dellEuropa League. Sar una bella avventura, pi eccitante nelle sfide ad eliminazione diretta.Ci saranno lArsenal, il Benfica, il Leicester del miracolo in Premier con Claudio Ranieri, il Lilla da dove arrivato Osimhen e che ha una nuova stella, il turco Yazici che a San Siro ha rifilato tre gol al Milan, il Villarreal che il Napoli ha gi incontrato sei volte, il Tottenham di Mourinho in testa alla Premier.In corsa, col Napoli, le altre due italiane, Roma (ieri sera in Romania 2-0 al Cluj) e Milan (a Lilla senza Ibrahimvic 1-1). Leliminazione diretta e il blasone di avversari di alto livello.: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Demme (69 Lobotka); Politano (64 Lozano), Zielinski (64 Insigne), Elmas (69 Mertens); Petagna (82 Fabian Ruiz).: Nevistic; Tomecak, Velkovski, Galovic, Smolcic, Anastasio (8 Braut); Muric (78 Yateke), Cerin (87 Hodza), Loncar, Stefuli; Andrijasevic (87 Frizan).: Ozkahya (Turchia): 41 Politano, 75 Lozano.Napoli-Rijeka 2-0Alkmaar-Real Sociedad 0-09 Napoli (gol 5-2)7 Alkmaar (5-2)7 Real Sociedad (2-1)0 Rijeka (2-7).