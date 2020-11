Troppo Freddo a Settembre, di Maurizio De Giovanni

di Giovanna D'Arbitrio



Dopo il grande successo del precedente romanzo della serie centrata su, assistente sociale dei Quartieri Spagnoli, in(Ed. Einaudi) del bravo giallista napoletano Maurizio De Giovanni,, ritroviamo Mina come sempre seducente, sensibile e coraggiosa nel perseguire equit e giustizia con le sue indagini per scoprire la verit.Sulla quarta di copertina leggiamo:La morte del vecchio professore, Giacomo Gravela, dunque, genera ripercussioni nellintero quartiere: era stato un tempo linsegnante di Rosario, un giovane malavitoso destinato, suo malgrado, a ruoli di comando e la cui condotta deve seguire un codice donore prestabilito, senza riguardo per i sentimenti verso il suo ex prof. n per moglie e figlio.Attraverso linchiesta del maresciallo Gargiulo e del dottor De Carolis, nonch quella parallela svolta da Mina e i suoi amici, la trama rivela colpi di scena, personaggi diversi impegnati come sempre nella lotta fra bene e male in un quartiere dove sottostare alla criminalit organizzata sembra essere un destino inevitabile e condiviso.Eppure cambiare strada possibile e il miracolo pu nascere fra i banchi di scuola: sar lincontro tra il giovane Rosario e il prof. Gravela, che sa educare i giovani con la luce della cultura e dellamore, a spezzare quel destino imposto dalla violenza. Grande protagonista senzaltro la scuola, ma anche le donne in questo romanzo giocano un ruolo importante: intorno al personaggio di Mina, si muovono le sue amiche, la madre e la moglie di Rosario e perfino la piccola Fabiana, alla quale il nonno affida un grande compito prima di morire.Particolarmente toccanti le pagine scritte in corsivo che raccontano con dolcezza il rapporto affettivo tra la nipotina e il nonno, relegato nella gelida soffitta da una nuora egoista e insensibile. Significativo il racconto della scodella di legno (da pag 93 a pag. 97), assegnata al vecchio dopo che dalle sue fragili dita un piatto era scivolato andando in pezzi. Ci ricorda in effetti che la vita una ruota e la vecchiaia un destino comune.Concludendo un altro romanzo che stimola riflessioni e sfora i confini del genere thriller, solo una cornice in cui si dipana la trama. Maurizio De Giovanni non delude mai i suoi lettori.