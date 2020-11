La partita del gigante e del bambino

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 22.11.2020)

Il campionato riprende e corre. Dieci partite sino a Natale per il Napoli, comprese le due di Europa League.Settimana immediatamente scoppiettante al San Paolo. Oggi il Milan, fra sette giorni la Roma, in mezzo (gioved) il match di ritorno col Rijeka.Orizzonti di gloria. Azzurri impegnati ain campionato, svolta decisiva in Europa League per proseguire il turno dei gironi.Dopo la sosta, tutto poco chiaro. Quali sono le condizioni dei sedici azzurri rientrati dalle nazionali? Osimhen (lussazione a una spalla, un gol alla Sierra Leone) fuori gioco. Hysaj e Rrahmani bloccati dal Covid. Rientrano magnificamente trionfanti Insigne, luccicante con la nazionale di Mancini, Mertens (un gol allInghilterra), Fabian Ruiz (due assist-gol nel 6-0 alla Germania), Lozano (un gol al Giappone in amichevole). Luci e ombre.Napoli-Milan una verifica reciproca sulle chance di questa stagione. Due curiosit immediate: il Milan imbattuto (5 vittorie, 2 pareggi), il Napoli non ha ancora pareggiato (5 vittorie e 2 sconfitte, ma una a tavolino).Nel match brilla la sfida tra il(Ibrahimovic 1,95) e il(Insigne 1,63), probabilmente i giocatori decisivi del confronto.Mancando Osimhen, Gattuso tentato dal ritorno al 4-3-3 riportando Mertens nel ruolo di prima punta fra Politano (Lozano) e Insigne.In dubbio Bakayoko, a centrocampo dovremmo vedere Fabian Ruiz, Demme ed Elmas (Zielinski ha ancora bisogno di recuperare dopo il Covid).Il cambiamento di modulo unincognita, ma pu essere una sorpresa per il Milan. Allultimo momento potremmo vedere il 4-2-3-1 se Gattuso avr individuato con soddisfazione i due di centrocampo e il centrale dietro Mertens.Il Milan ormai squadra dal gioco collaudato con la soluzione estrema di Ibrahimovic (gi otto reti) per sfondare, in ogni caso pivot decisivo.Con Leao fermo e Rebic a sinistra, il Milan perde in velocit sulla fascia, dove comunque arriva come un treno il terzino Theo Hernandez, ma acquista concretezza in zona-gol. Sulla destra, il ventenne svedese Salaemaekers un fringuello da tenere in gabbia.Saranno interessanti le sfide di centrocampo con Bennacer e Kessi (nella sua stagione migliore) sul fronte rossonero. Gattuso dovr individuare gli oppositori di Kessi e Calhanoglu per inaridire il gioco milanista.Ma anche il Milan dovr preoccuparsi molto degli azzurri che hanno un gioco pi veloce e verticale. Il Napoli pu imbarazzare la formazione di Pioli tenendo un ritmo alto. Il Milan solitamente squadra compassata.Partita aperta, forse con maggiori difficolt per il Napoli che. Il Napoli ha pi pressione. Il successo pieno proietterebbe la squadra verso un campionato dalta quota.Al Milan potrebbe stare bene anche il pareggio. Non vince a Napoli da dieci anni (2-1 con un gol di Ibrahimovic e Gattuso in capo).Finora, nei confronti pi alti, la squadra rossonera ha battuto lInter (2-1) e pareggiato con la Roma (3-3), il Napoli ha battuto lAtalanta (4-1).Alla fine, sar decisiva la tenuta difensiva. Il Napoli ha subito sinora 4 gol (escludendo lo 0-3 a tavolino), il Milan 7. Pu essere, questo, lindicatore migliore per gli azzurri.