Jazz e boxe con la tromba di Aquino

di Adriano Cisternino



Jazz e boxe, accoppiamento inconsueto ma non troppo. Tecnica e istinto alla base. Le note come ganci e montanti e il palco diventa idealmente un ring sul quale compaiono le ombre di sei grandi campioni evocati in racconti, disegni e musica. Sei quadretti multimediali per altrettante leggende del ring, Primo Carnera, Muhammad Al, Ray Sugar Robinson, Carlos Monzon, Mike Tyson e Nicolino Locche.Gong, il suono dell'ultimo round lo spettacolo realizzato dalla tromba di Luca Aquino in simbiosi con le immagini di Mimmo Paladino e i testi di Giorgio Terruzzi con , Antonio Jasevoli alla chitarra, Pierpaolo Ranieri al basso e lo straordinario batterista Manu Katche. Concerto andato in onda in prima assoluta all'Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Jazz Festival e trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Live Now.La boxe ispiratrice nel jazz, dunque, di una tromba: Luca Aquino sulla scia di Miles Davis che amava calzare i guantoni per hobby e dedic un celebre disco a Jack Johnson, primo nero campione del mondo dei massimi che pag a caro prezzo la sua conquista nell'America razzista di inizio '900.In tempi di lockdown la musica in streaming ormai risorsa estrema. Dalla classica al jazz, la musica cerca di mantenersi viva come pu, portando un po' di sollievo ai patuti del pentagramma. Il San Carlo offre serate gratuite fruibili in poltrona in attesa di poter programmare la nuova stagione, i festival del jazz cercano finestre tecnologiche pur di far sentire le loro note.Luca Aquino, beneventano, tromba di statura internazionale, non nuovo a progetti di musica e sport. Solo una paresi facciale, ormai superata, blocc anni fa un viaggio in bici da Benevento ad Oslo con tappe musicali in varie citt d'Italia e d'Europa.Ora la boxe, lo sport in cui non importante cadere ma rialzarsi, risorgere. Musica con immagini e racconti, una nuova dimensione concertistica. Dopo il debutto al Parco della Musica in streaming potrebbe esserci un tour, covid permettendo. In progetto anche un disco.