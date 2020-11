Il Napoli al ballo dello scudetto

di Mimmo Carratelli



Gioco, giochetto, il Napoli da scudetto? Non siamo al fanta-calcio. Allenatori illustri e opinionisti di vaglia piazzano il Napoli tra le squadre che possono vincere il campionato. Oh, ma che cosa successo?dalla rivolta di novembre 2019. Vergogna e disonore. Il buio oltre le siepi di Castelvolturo. Re Carlo che se ne va, Gennaro cha arriva.Quattro sconfitte nelle prime cinque partite di Gattuso. Disperazione, disperazione. Poi quel guizzo in Coppa Italia con la Lazio, 1-0, gol di Insigne. Poi, in campionato, la vittoria sulla Juve, 2-1, gol di Zielinski e Insigne.Poi il successo finale in Coppa Italia, 17 giugno 2020 a Roma, quattro legnate sui calci di rigore alla medesima Juve. Gattuso, fra il pari e il dispari, di quel suo debutto sulla anchina azzurra, porta a casa un trofeo., allora non tutto era perduto.. S cambiata la scena. Il Napoli da scudetto con due colpi: Osimhen e Bakayoko. La resurrezione di Lozano. Koulibaly che resta. Insigne che si cosparge il capo di cenere, ma solo per essere alla moda, e diventa un vero capitano. Il 4-3-3 che diventa 4-2-3-1.Il Napoli inciampa nel tavolino della Juventus e gli tolgono un punto in classifica. Sottoposto al ludibrio di una farneticante sentenza dappello nella quale viene accusato velatamente e poi apertamente di essere un club scorretto e sleale. Roba da radiazione immediata.Il Napoli gioca due campionati paralleli. Sul campo, Covid-19 permettendo. Nei tribunali, giudici meno elegiaci permettendo.Napoli da scudetto. Insorgono i pais quando Gattuso dice il nostro obiettivo piazzarci per tornare in Champions. Il Napoli ha lapi forte degli ultimi tempi, urlano i paladini del tricolore. Gattuso sacramenta in greco-calabro-scozzese.Via dalla piazza folle, la piazza napoletana emotivamente inaffidabile. Scudetto, scudetto invocano in paranza gli anema e core del golfo. Se arriveremo secondi, un flop? Se arriveremo terzi, un buco nellacqua? Se arriveremo quarti, un fallimento.La sosta non porta consiglio e la ripresa del campionato propone le prime vere sfide se scudetto deve essere. Milan e Roma consecutivamente al San Paolo. Il doppio salto mortale di Gattuso e dei suoi prodi.Il Milan capolista non ha ancora perso una partita e, fuori casa, ne ha vinte tre su tre. La Roma di Paulo Pimentel Fonseca si rilanciata a miglior vita, quattro vittorie e due pareggi, imbattuta se non avesse subito, peggio del Napoli, lingiuria di uno 0-3 a tavolino per un banale errore nella distinta dei giocatori a Verona, prima gara di campionato.Immaginiamo sei punti, e perch no?, e allora campioni, campioni. Note magiche. Lo stadio sempre chiuso. Il delirio in remoto. La citt agitata. I titoloni dei giornali. Il putiferio delle umane genti.Calma e gesso, dicevano i padri della patria calcistica. Vengono posti i primi problemi.Come fermeremo Zlatan Ibrahimovic, il colosso di Malmoe (1,95), luomo che gli anni non glieli devi chiedere mai, il polipo svedese, lonnipotente rossonero, gi in cima ai goleador con otto reti in sette partite, che braccia forti che hai, che gambe lunghe che hai.Come fermeremo la banda giallorossa che spara con sette fucilieri, in gol il francese della Loira Jordan Veretout, lo spagnolo minuscolo Pedro Pedrito di Santa Cruz di Tenerife, limmenso bosniaco Dzeko monumento di Sarajevo (1,93), larmeno Mkhitaryan (Arianna Armeno, Arianna Armeno, un nuovo spot urlato allo stadio), Marash Kumbulla nato a Riva del Garda da genitori albanesi, il catalano Carlos Perez, lumbro Leonardo Spinazzola di Foligno, citt implacabile col suo lunario-calendario?Le partite di cartello, ricordate?, si diceva proprio cos per gli incontri ad alto livello. Il Napoli sinora ne ha giocato uno solo, strapazzando lAtalanta del nuovo corso che prende troppi gol. Milan e Roma hanno gi provato i match pi incandescenti, il Milan battendo lInter (2-1), la Roma pareggiando con la Juventus (2-2), e poi Milan-Roma 3-3 a San Siro.Milan e Roma diranno che squadra il Napoli. Prima di Natale la sentenza definitiva con Inter-Napoli a met dicembre e, subito dopo, Lazio-Napoli. Qui si fa lo scudetto o si muore.I pi sofisticati sapienti del pallone scrutano, soppesano e giudicano la squadra azzurra in fase offensiva e in fase difensiva con la solita annotazione, la mancanza di una personalit spiccata e, per lo scudetto, la mancanza di una storia robusta di successi, una tradizione leggera di vertice, lo scirocco, la distanza dal Palazzo, le Asl, i mandolini. Ma, allora, siamo o non siamo da scudetto?Napoli-Milan sar la svolta chiarificatrice. Il Milan di Pioli (identico 4-2-3-1 del Napoli) ha una sua continuit di gioco, una precisa impronta di squadra che si muove compatta, una manovra corretta e, quando tentenna, palla lunga a Ibrahimovic.Sar Koulibaly a tranciare i tentacoli dello svedese. Il Milan cresciuto a centrocampo con la crescita di Kessie. Ha Tonali in pit-stop. Ha il giovanotto portoghese Leao gambe-lunghe con gli stivali delle sette leghe sulla destra della difesa azzurra che dovr opporsi anche agli arrivi furiosi di Theo Hernandez, lespresso marsigliese.Ha buone armi, il Milan, e lincoraggia la stagione del rilancio senza avventure dopo il ripudio della rivoluzione con Ralf Rangnick, il sessantenne tecnico tedesco davanguardia.La sostanza questa. Se il Milan da scudetto, come sospirano i suoi ammiratori, il Napoli non lo da meno. A questo punto per sorge un dubbio: dov finito lannunciato ed esclusivo duello-scudetto fra Juventus e Inter?La Juve, e ma, per, vediamo, s ha Ronaldo, s ha Morata, ma ha Pirlo protetto dalla considerazione generale e ossequiente a Madama, per sempre un allenatore debuttante , anche se si chiama Pirlo ed esclude Dybala, e la difesa bianconera non pi quella di una volta.LInter soffre dellagitazione di Antonio Conte, non mai tranquilla, vorrebbe spaccare il mondo, ma spesso si spacca da sola, Lautaro Martinez va a corrente alternata, Vidal dove lo mettiamo un po pi avanti o un po pi indietro, Lukaku il suo profeta, c ancora il vecchio Perisic (31 anni) a far legna, la difesa barcolla, regge Barella.LInter non sembra ancora una squadra ma una banda di masnadieri furenti, pi spesso pareggianti, in campionato una vittoria nelle ultime cinque partite.Ecco il punto. Questo un campionato senza padroni, un campionato democratico, la Juve in maglia rosa ha perso vigore, lInter con la maglia che sembra una tovaglia da pranzo una squadra da pic-nic.Aggiungiamoci lo smarrimento dellAtalanta che non pi se stessa. Aggiungiamo la Lazio che forte ma ha la coperta corta. Escludendo Sassuolo e Verona che stanno giocando il miglior calcio, ecco che siamo tutti in ballo per lo scudetto.E perch no il Napoli? Perch s lo dir il Milan domenica sera al San Paolo.