La vita davanti a sé, di Edoardo Ponti

di Giovanna D'Arbitrio



Disponibile in streaming su Netflix in seguito al nuovo lockdown,), diretto dae da lui sceneggiato insieme a, si ispira all’omonimo romanzo di Emile Ajar (al secolo), già trasposto sul grande schermo danel 1977.La storia nel film di Ponti è ambientata a Bari dove Mohammed, detto Momò, dodicenne immigrato senegalese, affidato al dottor Cohen, un giorno al mercato ruba due candelabri d’argento a Madame Rosà, un’anziana ex prostituta ebrea, sopravvissuta alla Shoà. Il dottor Cohen, tuttavia, lo costringe a restituirli alla donna alla quale offre poi del denaro per badare al ragazzo, ospitandolo in casa sua dove ella già si prende cura di due bambini a lei affidati dalle amiche prostitute.All’inizio il rapporto è conflittuale tra Madame Rosà e il ribelle ragazzo che comincia perfino a lavorare per uno spacciatore di droga, ma col passare del tempo il conflitto si trasforma in sincera amicizia e profondo affetto. Purtroppo Madame Rosà inizia ad aver dei malori in cui la sua mente vacilla e il Dottor Cohen la fa ricoverare in ospedale contro la sua effettiva volontà, rivelata solo al ragazzo.Dopo aver deciso di rompere ogni legame con i malviventi, Momò una sera si reca in ospedale e di nascosto riesce a riportarla a casa, nascondendosi con lei nella cantina del palazzo per sfuggire all'inevitabile visita dei carabinieri. Resterà così accanto a lei fino alla sua morte, finché non verrà scoperto da Lola, l’amica trans. Il giorno del funerale Momo sarà insieme agli amici di madame Rosà vicino alla sua tomba, conscio di aver perso un'amica che gli ha insegnato a vivere.Magistrale l’interpretazione dinei panni di, una donna che benché sopravvissuta ai campi di concentramento e a una vita di stenti, è ancora capace di empatia verso il prossimo; davvero bravo, al suo debutto nei panni di Momò. Accanto a loro un ottimo cast includente(il dottor Cohen),(il negoziante arabo Hamil), la trans(Lola) e il piccolo Josif(Josif).La regia di Ponti è semplice, ma efficace, ben scelte le musiche di, in particolare "" dei, "" di) di. Notevole la fotografia diEcco un’intervista a E. Ponti, Sophia Loren e altri interpreti: https://www.youtube.com/watch?v=23ypCm_B58Y