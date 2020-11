Il Napoli Basket chiude la Supercoppa

con una vittoria

di Mario Triggiani



Nella gara valida per il terzo turno di Supercoppa LNP la Generazione Vincente Napoli Basket ha conquistato una vittoria importante per il morale sconfiggendo la Benacquista Assicurazioni Latina per 81-60.Napoli era gi certa delleliminazione dalla fase successiva della competizione, mentre Latina in caso di vittoria avrebbe conquistato laccesso alle Final Eight di Supercoppa.Il dominio di Napoli stato molto meno netto di quanto il risultato farebbe pensare, con la squadra di coach Sacripanti che dopo un buon inizio merito della solita eccellente difesa ha subito il ritorno di Latina guidata dal suo nucleo di italiani.Sul finire del secondo quarto Napoli perde anche Diego Monaldi, che dopo aver tentato una tripla cade rovinosamente sulla caviglia rimanendo a terra e venendo portato fuori dal campo a spalla dallo staff medico partenopeo.Napoli prende il largo ad inizio ultimo quarto, quando Lombardi e Parks firmano un parziale di 19-8 che chiude il match e regala la vittoria alla squadra azzurra.Ancora una volta protagonista assoluto del match stato Jordan Parks, punto di riferimento per lattacco napoletano.Bene anche la fase difensiva sia tra i lunghi, con Zerini che argina facilmente gli avversari, sia tra gli esterni, grazie anche alleccellente lavoro di Uglietti nel secondo tempo.Il prossimo impegno per la Ge.Vi. sar lesordio in campionato il 22 novembre a Roma contro lEurobasket, societ anchessa eliminata dalla Supercoppa.Gli uomini di coach Sacripanti andranno poi a Ferrara per disputare il mercoled successivo il recupero della seconda giornata di campionato.Sabato 28 sar il giorno della replica della gara di ieri sera, con Napoli e Latina che si incontreranno nuovamente al PalaBarbuto alle 20:30.81-60 (18-12, 16-22, 26-12, 21-14): Jordan Parks 22 (5/6, 2/6), Lorenzo Uglietti 11 (4/5, 1/5), Eric Lombardi 10 (5/5, 0/2), Pierpaolo Marini 9 (2/3, 1/6), Josh Mayo 9 (1/2, 2/4), Daniele Sandri 6 (3/5, 0/2), Diego monaldi 6 (0/0, 2/5), Andrea Zerini 4 (1/3, 0/1), Antonio Iannuzzi 4 (1/3, 0/0), Amar Klacar 0 (0/1, 0/2): 13 / 14: 37 13 + 24 (Jordan Parks 8): 19 (Pierpaolo Marini, Josh Mayo, Antonio Iannuzzi 4): Lorenzo Baldasso 14 (3/6, 2/8), Davide Raucci 10 (1/2, 1/2), Marco Passera 9 (1/4, 1/3), Luca Bisconti 9 (3/8, 1/1), Aristide Mouaha 4 (2/5, 0/1), Gabriele Benetti 4 (0/3, 1/2), Jaren Lewis 3 (0/6, 1/3), Fabrizio Piccone 3 (0/2, 1/3), Brandon Gilbeck 2 (1/3, 0/0), Tarik Hajrovic 2 (1/1, 0/0): 12 / 20: 38 17 + 21 (Davide Raucci 8): 12 (Marco Passera 5)