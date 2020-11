Un superbo capolavoro di Lorenzo De Caro

di Achille della Ragione



Un superbo capolavoro di Lorenzo De Caro Il dipinto che presentiamo ai lettori, raffigurante una Scena di martirio (tav. 1) rappresenta il vertice nella produzione del pittore e compare, come prima figura, nel volume dedicato alla Pittura napoletana del Settecento, dal Rococ al Classicismo, da Nicola Spinosa, pontefice assoluto sullargomento.La tela in oggetto negli ultimi decenni ha cambiato pi volte autore e proprietario, prima di approdare nella celebre collezione della Ragione ed ha trovato in questa gran congerie di ipotesi attribuzionistiche soltanto grazie a Spinosa una definitiva collocazione nella produzione di Lorenzo De Caro.Nel catalogo della mostra sulla Civilt del Settecento a Napoli, il sommo studioso, nel redigere la biografia dellautore, segnala il dipinto tra i pi significativi del pittore avendo avuto notizia della sua presenza sul mercato antiquario londinese.Il quadro ricompare presso la Koetser Gallery di Zurigo nella vendita di luglio 1969 con unattribuzione dubbia a Solimena, per riapparire presso Semenzato nellasta del 16 marzo 1986 (n.9) come opera di Giaquinto.Il dipinto dopo un passaggio nella collezione Santulli di Milano, passa poi a Napoli in quella di Angelo Russo, per trovare poi nel 1989 una definitiva collocazione nel superbo salone della villa posillipina del famoso collezionista napoletano.Spinosa colloca lopera nei primi anni dellattivit del pittore, mentre a nostro parere stata eseguita nel periodo maturo dellartista e non nella fase giovanile, per le tangibili affinit con la Decollazione di San Gennaro (tav. 2) conservata nella chiesa dei santi Filippo e Giacomo (documentata ad agosto 1758) con la quale condivide limpaginazione e stringenti analogie tra il guerriero con lelmo sulla sinistra (tav. 3), limpeto dinamico del carnefice e linsieme degli angioletti che guardano la scena dallalto; tutti elementi che concorrono a determinare un senso di vivace dinamicit e movimento allepisodio, rappresentato su uno sfondo appena dorato con cromie e colori fluidi, timbrici e pieni di luce, posticipandone la datazione.Nella composizione presente una palpabile discrepanza temporale tra il martirio da parte di soldati romani, persecuzioni che cessarono con il 312, quando il Cristianesimo divenne religione di Stato e l'immagine di un minareto sullo sfondo (tav. 4), un'architettura che comparve dopo almeno tre secoli.La tela, una delle opere pi significative del pittore, merita di essere prima ammirata e poi studiata nei particolari.Nicola Spinosa Civilt del Settecento a Napoli 1734 1799 (catalogo), pag. 431 Napoli 1980Nicola Spinosa Pittura napoletana del Settecento Dal Rococ al Classicismo pag. 68 169 Napoli 1987Mario Alberto Pavone Pittori napoletani del 700 pag. 50 Napoli 1994Mario Alberto Pavone Pittori napoletani del primo Settecento tav. 31 Napoli 1997Achille della Ragione Collezione della Ragione pag. 46 47 Napoli 1997Gustavo De Caro Mirella Marini Rosario Pinto Lorenzo De Caro Pittore del Settecento napoletano fig. 25 pag. 95 - 107 108 Napoli 2005tav. 1 - Lorenzo De Caro - Scena di martirio - 98 - 74 - Napoli collezione della Ragionetav. 2 - Decollazione di San Gennaro - 1758 - Napoli chiesa dei S. Filippo e Giacomotav. 3 - Lorenzo De Caro - Scena di martirio - particolare dei guerrieri a cavalloNapoli collezione della Ragionetav. 4 - Lorenzo De Caro - Scena di martirio - particolare del minaretoNapoli collezione della Ragione