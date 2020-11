Al San Carlo in pantofole

di Adriano Cisternino



Al San Carlo in pantofole e sulla poltrona di casa. In questi tempi di coronavirus in cui ogni giorno ti cambiano le regole che ti cambiano la vita a seconda se sei in zona rossa, arancione o gialla, in questi tempi magri, sfuggiti persino alle profezie di Nostradamus, chiusi teatri e sale da concerto, non ci resta che attrezzarci in qualche modo per una sopravvivenza in cui oltre al fisico dobbiamo riuscire ad alimentare anche la mente e l'anima per non cadere nella noia o nella depressione che, notoriamente, pu avere effetti devastanti.E allora, orfani di musica dal vivo, in attesa dell'apertura promessa dal premier Conte per il 3 dicembre, per i patuti del pentagramma oro colato l'iniziativa in partenza, dal massimo napoletano che proporr, in diretta streaming sui canali social e sulla tv del teatro ( cetv-online.it ) un concerto diretto daper le celebrazioni dei 250 anni dalla nascita di, con la prima e la quarta sinfonia.Valcuha di nuovo sul podio) per dirigere ladie la versione per orchestra deldiTerzo appuntamento) per il ballettodirealizzato con la coreografia diAltro appuntamento da non perdere) condidiretta daEd infine) concerto del quartetto d'archi del teatro con Cecilia Laca, Luigi Buonomo, Antonio Bossone e Luca Signorini neldie ildi