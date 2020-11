Riscossa sotto il segno di Insigne

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 08.11.2020)

Involuzione, stallo, preoccupazione, rivoluzione (4-3-3?), arrabbiatura totale di Gattuso per il primo tempo di Rijeka (), pi bastone che carota per il Napoli di questi tempi, un po gi, di una partita ogni tre giorni.Rientro in campionato con un diavolo per capello e la formazione-tipo dopo il turn-over europeo, torna Osimhen, tornano Bakayoko e Fabian Ruiz a centrocampo, torna soprattutto Lorenzo Insigne.A Bologna oggi, quando si fa sera, gli azzurri giocano per rimettere le cose a posto, obiettivo finire nei primi quattro per tornare in Champions lanno venturo, e il resto sono chiacchiere.Bisogna vincere, dobbiamo vincere. Dries Mertens, finto trequartista, ma ancora pi finto Mertens negli ultimi tempi, non segna da sei partite, aveva cominciato cos bene, un gol al Parma, uno al Genoa, poi entrato in lockdown.Partita che il Napoli pu rendere facile se la palla scorre veloce, se il ritmo sar alto, se sapr creare la profondit per Osimhen, se in difesa il grande Koulibaly torna grande.Il Bologna prende puntualmente gol da 39 partite, vulnerabile, ma sa anche sorprendere, tira in porta come il Napoli (39 conclusioni dei rossoblu nello specchio, 37 per il Napoli), una formazione senza vie di mezzo, o vince o perde, sinora non ha mai pareggiato (come il Napoli).Vive dei sei punti conquistati sul suo campo contro Parma (4-1) e Cagliari (3-2), tre sconfitte su tre fuori casa. Sembrerebbe facile, ma non lo .Tutto dipender dal Napoli se sar tonico, convinto, con la testa nella partita. Se vorr prendersi il match senza aspettare, premendo subito sullacceleratore. Il Bologna migliore della sua classifica (quattordicesimo). Giochiamo meglio ma raccogliamo poco, il lamento di Sinisa Mihajlovic. Bologna bello e impossibile. Bello in attacco, impossibile in difesa.Musa Barrow del Gambia sembra una copia minore di Duvan Zapata. Rodrigo Palacio, 38 anni, un antico cacciatore di gol, il vezzoso codino lantenna che orienta largentino di Bahia Blanca verso la porta.Riccardo Orsolini di Ascoli Piceno un trottolino amoroso, o spacca o va in vacca. Roberto Soriano il giocatore che muove il sole rossoblu e laltrui stelle petroniane. Sono gli uomini decisivi, deputati a far danni al Napoli.Brucia ancora la sconfitta contro il Sassuolo menomato che, sabato, al completo stato ingabbiato dallUdinese in questo campionato pazzo sullaltalena di risultati buoni e rovesci susseguenti.Il Napoli procede a singhiozzo: due vittorie e la sconfitta per a tavolino con la Juve, altre due vittorie e la partita bucata al San Paolo col Sassuolo. Serve continuit.il difetto degli alti e bassi di queste ultime stagioni che Gattuso non ha ancora eliminato.Dopo Bologna, scatta la sosta per le partite della nazionale. Dal Napoli si pretende un commiato di festa. Vietato fare gli asinelli sotto la torre dei medesimi.