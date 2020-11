Il Napoli Basket crolla nel derby con Scafati

di Mario Triggiani



Nella seconda giornata del girone Arancione di Supercoppa LNP la Generazione Vincente Napoli Basket, alla seconda gara in tre giorni dopo due settimane di stop agli allenamenti per i casi di Covid tra i giocatori, ha perso malamente nel derby contro la Givova Scafati.La formazione scafatese senza dubbio una delle pi accreditate per la vittoria della categoria, quindi sono numerose le attenuanti per gli uomini di coach Sacripanti.Limpressione, per, che il Napoli Basket non sia mai stato realmente in partita, apparendo per quasi trenta minuti in balia dellavversario e delle sue percentuali stratosferiche dalla lunga distanza.La formazione partenopea ha resistito soprattutto grazie alla difesa per un quarto prima di sprofondare in doppia cifra di svantaggio sul finire della seconda frazione senza poi riuscire mai ad impensierire realmente lavversario (il minimo svantaggio toccato dai napoletani nel secondo tempo stato il -9 a cavallo tra terzo e quarto quarto).Ci sar del lavoro da fare per coach Sacripanti, che dovr innanzitutto far ritrovare la forma ai suoi dopo il lungo stop e limprovvisa impennata di gare da giocare.Se la sconfitta di ieri, infatti, elimina definitivamente Napoli dalla corsa alla vittoria della Supercoppa, regala allo staff tecnico e ai giocatori la certezza di avere due settimane di lavoro per poter programmare il match di esordio in campionato, sabato 21 novembre a Roma contro lEuroBasket.Prima di allora ci sar comunque un altro incontro, ininfluente per i napoletani, domenica prossima contro Latina in un PalaBarbuto come sempre privo di pubblico per la terza giornata del girone di Supercoppa.Una vittoria servirebbe solo per il morale e per scacciare via i dubbi che sono sorti dopo la prestazione di ieri sera a Scafati.: Charles Thomas 25 (7/12, 2/3), Lorenzo Benvenuti 22 (6/7, 2/2), Valerio Cucci 14 (2/5, 2/4), Tommaso Marino 8 (1/3, 2/4), Bernardo Musso 8 (1/2, 2/5), Tommaso Bianchi 3 (0/2, 1/1), Luigi Sergio 2 (1/2, 0/5), Riccardo Rossato 0 (0/1, 0/0), Randy Culpepper 0 (0/1, 0/1), Roberto Malpede 0 (0/0, 0/0), Michele Giordano 0 (0/0, 0/0), Daniele Nsesih 0 (0/0, 0/0): 13 / 15: 38 5 + 33 (Valerio Cucci 9): 16 (Tommaso Marino, Riccardo Rossato 3): Jordan Parks 15 (2/6, 1/4), Josh Mayo 11 (2/6, 1/4), Daniele Sandri 10 (2/3, 2/6), Pierpaolo Marini 6 (2/3, 0/2), Diego monaldi 5 (1/3, 1/6), Lorenzo Uglietti 5 (2/70/0), Andrea Zerini 5 (1/3, 1/4), Eric Lombardi 2 (1/2, 0/0), Antonio Iannuzzi 2 (1/3, 0/0), Flavio Cannavina 0 (0/0, 0/0), Sreten Coralic 0 (0/0, 0/0), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0): 15 / 16: 32 8 + 24 (Lorenzo Uglietti 10): 10 (Jordan Parks 3)