Un solo obiettivo: contro i croati vincere due volte

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 05.11.2020)

L dove il mare del Quarnaro luccica e soffia forte il vento della qualificazione Europa League, lasciando stare i legionari di DAnnunzio quando Rijeka si chiamava Fiume, i legionari di Gattuso, alla terza partita del girone per accedere ai sedicesimi di finale, si giocano la faccia e il passaggio del turno.Piccolo stadio e piccola squadra, il Rijeka, ma grande orgoglio. Sono onorati di ospitare il Napoli, onoratissimi di batterlo. Hanno grossi problemi di Covid e faticano a schierare una formazione di tutti titolari. Finora, gli avversari del Napoli si sono magnificamente compattati nelle difficolt.Il Napoli sbarca in Croazia ammaccato dallAlkmaar e deluso dal Sassuolo. Non c Osimhen squalificato. Insigne un po disponibile, ma vale la pena rischiare? Mertens dovrebbe giocare (alle spalle di Petagna) per riguadagnare condizione ed entusiasmo.Inutile girarci attorno. Queste due partite col Rijeka (croati al San Paolo il 26 novembre) impongono al Napoli di fare bottino pieno per superare il turno. Il Rijeka, oltretutto, la formazione debole del girone di Europa League, due sconfitte su due (0-1 con la Real Sociead in casa, 1-4 sul campo dellAlkmaar). Fallire len plein sarebbe uno schiaffo sonoro alle ambizioni azzurre di questa stagione. Non scherziamo.Oggi stesso si affronteranno Real Sociedad e Alkmaar. La sfida diretta sottrarr punti a una delle due squadre o ad entrambe favorendo il rilancio del Napoli nella classifica del girone F (Alkmaar 6 punti, Napoli e Real Sociedad 3, Rijeka 0).La partita di San Sebastian indicher probabilmente chi sar, tra le due squadre in campo, la formazione favorita per il passaggio ai sedicesimi insieme al Napoli. Alla vigilia, le indicazioni davano Real Sociedad e Napoli avanti per proseguire il cammino in Europa League. La vittoria dellAlkmaar al San Paolo ha scombinato le previsioni. I giochi si sono confusi e il girone diventato meno chiaro.A Rijeka il Napoli non deve e non pu fare alcun calcolo. Deve vincere. Un pareggio suonerebbe come una sconfitta.