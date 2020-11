Napoli Basket, buona la prima

di Mario Triggiani



Non ci sarebbe potuto essere esordio migliore nella Supercoppa LNP per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nel recupero della prima giornata del girone Arancione ha sconfitto San Severo con unottima prestazione.La formazione pugliese ha provato subito la fuga con un parziale di 6-0 nei primi minuti di gioco, ma la risposta dei partenopei non si fatta attendere con i ragazzi di coach Sacripanti che prima hanno ricucito lo strappo e poi si sono portati avanti tenendo sempre comodamente in pugno la partita.Salvo un timido tentativo di recupero di San Severo sul finire del terzo quarto, quando la formazione ospite si portata fino al -4, Napoli ha sempre avuto un vantaggio intorno alla doppia cifra.Protagonista del match stato certamente Jordan Parks, autentico mattatore dei primi quarti. Lala statunitense si caricata la squadra sulle spalle nel difficile avvio di gara e lha condotta alla vittoria grazie al suo atletismo e alla sua fisicit.Altro protagonista della gara stato Eric Lombardi, che ha infilato tre triple consecutive tra secondo e terzo quarto per allungare il vantaggio di Napoli. Le sue percentuali non saranno sempre cos eccezionali in campionato, ma se la determinazione quella vista ieri sera, Lombardi rappresenta un lusso dalla panchina.Silenziosa tanto quanto determinante stata la prestazione di Zerini. Il centro classe 1988 ha difeso alla grande sugli avversari, costringendoli spesso a conclusioni difficili.Trattandosi pur sempre della prima uscita stagionale, peraltro in una competizione non particolarmente ambita dalle societ, ogni entusiasmo sarebbe prematuro.La Ge.Vi. ha dimostrato di essere in forma nonostante i dieci giorni di stop dovuti ai tamponi positivi della scorsa settimana, ma anche qualche difficolt in attacco, dove sono state prese spesso decisioni sbagliate che hanno portato a palle perse e tiri a bassa percentuale di realizzazione.I sei minuti di Iannuzzi e i sedici di Mayo sono un chiaro indice di come le rotazioni di Napoli non siano ancora complete e che bisogner dunque aspettare ancora qualche settimana di allenamenti a ranghi completi per conoscere le gerarchie in casa Ge.Vi..La necessit di lavorare in allenamento non si sposer bene con le date contingentate del calendario di Napoli, che torner in campo domani pomeriggio alle 18:30 al PalaMangano di Scafati per il recupero della seconda giornata di Supercoppa.Una sconfitta eliminerebbe i napoletani dalla competizione, una vittoria consentirebbe al sogno di continuare nel match di domenica pomeriggio al PalaBarbuto, ovviamente vuoto, contro Latina.Jordan Parks 18 (6/10, 1/5), Eric Lombardi 17 (3/4, 3/5), Pierpaolo Marini 8 (3/7, 0/2), Andrea Zerini 6 (3/3, 0/1), Lorenzo Uglietti 5 (1/3, 0/0), Daniele Sandri 5 (1/3, 1/1), Diego monaldi 4 (0/3, 1/5), Josh Mayo 3 (0/0, 0/3), Antonio Iannuzzi 2 (1/2, 0/0), Flavio Cannavina 0 (0/0, 0/0), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0), Claudio angelo Aldi 0 (0/0, 0/0): 14 / 22: 30 11 + 19 (Eric Lombardi 6): 16 (Diego monaldi, Josh Mayo 3)Andre Jones 20 (6/9, 1/3), Filip Pavicevic 13 (5/8, 1/2), Andy Ogide 7 (2/7, 1/4), Chris Mortellaro 6 (2/4, 0/0), Michele Antelli 4 (1/4, 0/2), Iris Ikangi 4 (2/5, 0/1), Edoardo Buffo 2 (1/2, 0/1), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/1), Luigi Coppola 0 (0/0, 0/0), Emidio Di donato 0 (0/0, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Marco Contento 0 (0/0, 0/0): 9 / 14: 33 11 + 22 (Andre Jones, Iris Ikangi 7): 10 (Andre Jones 5)