Cosa sarà, di Francesco Bruni

di Giovanna D'Arbitrio



Disponibile su Sky Premiere in seguito al nuovo lockdown dei cinema,, del regista e sceneggiatore, è un’opera autobiografica, come ha affermato lo stesso autore.In effetti l'iter sanitario descritto nel film è lo stesso subìto dal regista che racconta la sua la vita attraverso il personaggio di Bruno Salvati che sta attraversando un momento difficile: i suoi film non hanno successo, sua moglie Anna, dalla quale si è separato, ha forse un nuovo compagno, il suo rapporto con i figli, Adele e Tito, sono problematici e, come se non bastasse, un giorno scopre di avere una forma di leucemia.Seguito da una valida ematologa, cerca di trovare un donatore di cellule staminali compatibile, incontrando notevoli difficoltà. Sarà suo padre Umberto ad accendere una nuova speranza, rivelandogli un segreto del suo passato. Bruno e la sua famiglia così intraprendono un positivo percorso di rinascita." (Proprio un giorno perfetto, mi hai fatto dimenticare di me stesso, credevo di essere qualcun altro, una persona migliore), sono i versi didiche irrompono all’inizio del film, mentre a Bruno Salvati (, magistrale interprete) vengono tagliati i capelli per dare inizio alla chemioterapia.E senz’altro quando arriva la malattia tutto cambia e faticosamente bisogna trovare nuovi equilibri. Emblematica la scena di Bruno che cammina in bilico su un cornicione, un passo dopo l’altro, senza smettere di guardare avanti. “” - dice Bruno, deciso a lottare.Senza dubbio una storia personale quella del regista, ma che fa da specchio a tutti coloro che hanno sperimentato una grave malattia e la conseguenziale lotta per la vita in un contesto di famiglia e rapporti umani. Un bel film, un mix di dramma e humour, con bravi interpreti, come”.Conosciuto soprattutto come bravo sceneggiatore, il regista ha al suo attivo altri film di successo:. E senz’altro il suo ultimo film è uno dei più coinvolgenti, in un particolare momento storico in cui la pandemia ci minaccia e tutti ci chiediamo più che maidel nostro futuro.