Al San Paolo si annuncia un luna park

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 01.11.2020)

Savanza nel tardo pomeriggio al San Paolo la reginetta di bellezza del campionato italiano del principino De Zerbi con una collana di sedici gol, la pi bella del reame, e col motto vincere non importante, segnare un gol pi degli avversari quello che conta.La squadra di Sassuolo, ceramica e piastrelle, una reginetta sbarazzina che non conosce catenacci e cinture di castit. Si fa violare, nove gol in cinque partite, ma molla schiaffoni sonori agli avversari che la insidiano.una tentatrice. Si fa offendere e reagisce. il Sassuolo delle ultime clamorose rimonte a suon di gol, 4-3 a Bologna, 3-3 col Torino. Non sarrende mai. Il gioco offensivo il suo vanto.Con i tempi che corrono e molte grandi o presunte tali che non corrono, Napoli-Sassuolo il derby del secondo posto dove il Napoli sta umiliato da un punto di penalizzazione e da un rovescio a tavolino. La sfida bella e promette spettacolo. Le due squadre si affrontano a specchio, come suol dirsi: 4-2-3-1 per entrambe. Il Napoli appare pi solido, il Sassuolo pi frizzante.Con queste promesse, la partita non sar mai finita fino allultimo fischio dellarbitro e il Napoli non lavr in pugno finch non conquista un vantaggio rassicurante contro questo baldanzoso avversario che non si fa condizionare da nessuno svantaggio.Nel Napoli escono di scena sette dei magnifici combattenti di San Sebastian, l impiegati con precisi ordini di scuderia per spegnere ogni fuoco e ambizione dei baschi. Contro il Sassuolo, nella rotazione di una squadra di tutti titolari (De Laurentiis, amareggiato dai titolarissimi di Sarri, gongola), il Napoli non aspetter lo svolgersi degli eventi, ma mirer ad orientarli e padroneggiarli.Politano il nuovo killer azzurro (dimenticati i tormenti interisti) con la collaudata manovra circolare a rientrare da destra al centro. Per tre stagioni e venti gol nel Sassuolo, sar ingolosito dal gol dellex, un classico. Osimhen, un po nervoso a San Sebastian, dovr rientrare nei panni del bravo, irresistibile e veloce ragazzo del gol.Ciruzzo Mertens riappare nel ruolo di regista e goleador avanzato, da falso nueve a falso trequartista, capace di indossare ogni veste tattica per amore del gioco e felicit di essere lultimo, devoto e applaudito napoletano dadozione.Lozano dismette la corazza di guerriero con cui ha magnificamente lottato in Spagna per rivestire i panni di puntatore assoluto dellavversario e della porta nemica. Scampoli di annotazioni sulla squadra che Gattuso ormai padroneggia, muove e sa anche adattarla alle circostanze.Il Sassuolo ha le sue stelle, ci mancherebbe. Ciccio Caputo, nuovo orgoglio di Altamura dopo le famose lenticchie, sbocciato a 33 anni alla gloria maggiore della nazionale, penultima tappa Empoli (42 gol), ultimo approdo a Sassuolo (26 gol in due anni), un pensierino del Napoli a inizio stagione, centravanti che impensierisce ogni difesa, predone del gol e infaticabile globetrotter offensivo.Domenico Berardi, lInter nel cuore ma tampinato dalla Juve tre anni fa, lattaccante dal quale devi sempre aspettarti la rasoiata assassina. Manuel Locatelli, uscito dalle vaghezze milaniste, ha ormai conquistato il trono del centrocampo.Mehdi Bourabia, origini marocchine, e Hamed Traor, ivoriano da bambino in Italia, solidi riferimenti nel cuore del gioco. In difesa, Vlad Chiriches pallido romeno di quattro stagioni azzurre. Ma il ventenne Giacomo Raspadori, che gioca un po nel ruolo di Mertens, la novit assoluta e interessante del Sassuolo.Ecco, allora, che la partita sar una parata di stelle. Si va a vederla come si va al luna park con tante attrazioni, tiri a segno, tunnel delle sorprese, giostre di gol e ruote di vertigine.