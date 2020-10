Tonino Cirino Pomicino ci ha lasciato

di Achille della Ragione



Antonio Cirino Pomicino un ottantenne baldanzoso, da sempre al centro della vita sociale napoletana. Socio del Rotary, della Canottieri Napoli, da tempo immemorabile console onorario del Marocco, carica che interpreta come missione ai limiti del divino, organizzando periodicamente viaggi in Marocco di imprenditori ansiosi di investire col, i quali vengono ricevuti in pompa magna dal Re in persona nel suo sfarzoso palazzo da mille ed una notte.Di famiglia numerosa con fratelli attori, giornalisti e ministri, infatti uno dei suoi germani il celebre Paolo, a lungo braccio destro di Andreotti e ministro del bilancio, per il quale rinviamo alla sua biografia.Erede di una lunga tradizione nel campo della siderurgia, ha continuato lattivit, dando lavoro a centinaia di famiglie.Allepoca di tangentopoli i magistrati, non potendo colpire il potente Paolo, infierirono su Tonino ed il fratello Lucio con accuse pretestuose, che gli costarono tre mesi a Poggioreale e tre mesi ai domiciliari, per uscire poi a testa alta assolto con formula piena e con un indennizzo ridicolo, a fronte della sua attivit che sub danni economici considerevoli.Sono amico fraterno di Tonino da quando, In volo con le nostre famiglie verso un Valtur alle Mauritius, candidamente si present (a tal proposito consulta in rete). Da allora la nostra amicizia cresciuta giorno dopo giorno, come un fiume in piena che si avvicina alla cascata ed abbiamo organizzato infinite manifestazioni in favore della nostra amata citt; la pi importanteallIstituto degli studi filosofici (a tal proposito consultai e se si vuol vedere la riunione, la teca televisiva di Radio Radicale del 26 ottobre 2002).Un altra spedizione eroica fu quella allesclusivo circolo Aniene di Roma, dove fummo ricevuti con tutti gli onori in un luogo praticamente inaccessibile, se non per gli iscritti, confessati e comunicati.Abituale frequentatore del salotto di mia moglie Elvira stato relatore in pi occasioni, la pi importante una feconda discussione sui fenomeni immigratori, in compagnia dei suoi colleghi consoli di Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria e Senegal.La sua frase pi famosa :, a dimostrazione lampante che a Napoli esistono due vulcani: uno silente, il Vesuvio ed uno in continua ebollizione Tonino Cirino Pomicino.