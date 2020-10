Orgoglio basco e grinta a San Sebastian

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 29.10.2020)

Per il Napoli, che ha bucato la gara desordio al San Paolo contro lAZ Alkmaar (0-1), gi quasi una partita da dentro o fuori lEuropa League. Calma e gesso, la Real Sociedad che svetta nella Liga spagnola non imbattibile. A San Sebastian un Napoli adeguato nella formazione e nello spirito pu fare il colpo. Non ci buttiamo gi.La Real Sociedad ha battuto sinora squadre di media e bassa classifica della Liga, sul suo campo ha impattato col Real Madrid (0-0) ed stata infinocchiata dal Valencia quattordicesimo (0-1). In Europa League ha esordito a Rijeka battendo i croati al 93 con Jon Bautista. Il Napoli allaltezza. Pu recuperare linciampo del primo match.Il club basco, in un simpatico tweet, ha invitato il Napoli a conoscere la cazzimma della Real Sociedad nel trionfo internazionale del termine napoletano. Cazzimma loro, cazzimma nostra. Vediamo chi la spunta.Il Napoli schierer il meglio del meglio perch lEuropa dellEuropa League non un grande palcoscenico, ma meglio provarci, fare esperienza internazionale ed evitare bocciature che brucerebbero.Il 4-1-4-1 della squadra basca promette un elastico muro difensivo e il contropiede orchestrato da quel genio di David Silva, il Mago Merlino per le sue giocate, 34 anni, dieci stagioni passate al Manchester City prima di approdare alla Real Sociedad a parametro zero rifiutando le offerte della Lazio. Imbavagliare il Mago Merlino sar la prima necessit del Napoli.E occhio al numero 10, il Mikel Oyarzabal dogni prodezza di goleador.Squadra basca di grande orgoglio e passione baschi, una identit marcata, spirito guerriero, questa Real Sociedad che ha indodici giocatori baschi, cinque proprio di San Sebastian. Non un elemento da niente. forza e carattere, diversit proclamata, cultura propria. In panchina Imanol Alguacil, 49 anni, basco della provincia di Guipzcoa, profilo basco scolpito.La delizia del Napoli contro la fierezza della Real Sociedad, cento e pi anni di storia, 74 stagioni nella primera divisione, duelontani, allalba degli anni Ottanta, in porta il leggendario Arconada, Luis Mikel Arkonada Etxarri di San Sebastian, uno dei pi memorabili eredi di Zamora, per otto anni nella nazionale spagnola, in attacco i baschi Satrustegui e Pedro Uralde, storia passata.Si giocher a porte chiuse, ma, in cuor loro, i giocatori della Real Sociedad canteranno linno in lingua euskara, la lingua delle origini basche, che fa. Si caricheranno a mille.Il Napoli avr poco respiro, dovr far girare la palla velocemente, giocare in profondit, prendendo di petto la partita senza vedere che tempo fa. Andare subito al sodo evitando di farsi stregare dallo spirito basco che forte e furente, lo spirito della nazione basca che vanta e proclama autonomia da Madrid e che ha espresso un gruppo terroristico, il marchio a fuoco dellEta ai tempi dellEta.Si giocher allAnoeta Stadium, da poco rifatto, nel quartiere residenziale Amara de Donostia, la nuova San Sebastian in faccia al Mare Cantabrico, 41.952 posti vuoti ma, attenzione, negli spogliatoi campeggia la scritta:, senza grinta. Ecco quello che aspetta il Napoli, una Real Sociedad con molta garra.