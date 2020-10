Ogni cosa al suo posto, di Oliver Sachs

di Giovanna D'Arbitrio



In questi momenti drammatici in cui il Coronavirus imperversa di nuovo, preferiamo stare in casa in modo responsabile per non diffondere ulteriormente lepidemia e cos i film in streaming e i buoni libri diventano preziosi compagni delle nostre giornate di forzata reclusione.Tra i libri letti di recente, mi ha colpito, di(Ed. Adelphi 2019), famoso medico, chimico, scrittore e accademico britannico, che ci racconta il suo percorso di ricerca sulla mente umana.Nella prima parte del libro egli ricorda i primi anni della sua vita: la sua passione per il nuoto per la sensazione di libert provata; lamore per la lettura di libri di ogni genere scoperti da ragazzo nella libreria di famiglia e poi in varie biblioteche dove la sua istruzione avvenuta pi che nelle scuole; le costanti visite ai musei, in particolare quelli di carattere scientifico che gli rivelarono il rapporto tra Natura, Terra e Cosmo con le sue leggi eterne. L il futuro studioso della mente umana immaginava di essere un viaggiatore e di visitare il mondo, scoprendo Verit e Bellezza, evocati in lui la visione dellordine dellUniverso.Nei capitoli successivi scorrono nella mente del lettore le descrizioni di vari personaggi ed esperienze:che fu per lui una figura eroica per le sue idee rivoluzionarie sul rapporto tra materia ed energia;, autore del libro, opera che lo influenz nel descrivere i casi neurologici; lattenzione ai sogni premonitori di alcuni pazienti; linteresse per i pazienti affetti dalla sindrome di Tourette e in particolare per quelli affetti da encefalite letargica descritti nel suo libroche ispir lomonimo film dinel 1990. Insomma un bel libro, che si legge tutto dun fiato, colto ed erudito, scritto da uno studioso capace di unire cultura scientifica con quella umanistica.Nel risvolto anteriore di copertina si legge quanto segue:nato a Londra il 9 luglio del l933 e morto a New York nel 2015), consegu la laurea in medicina alla St. Paul's School di Londra e la specializzazione in neurologia al Queen's College di Oxford si trasfer poi a a New York, dove si dedic soprattutto a pazienti sofferenti di emicrania cronica e di parkinsonismo postencefalico.Fino al l992 lavor come docente di neurologia clinica presso l'Albert Einstein College of Medicine di New York. Ha approfondito lo studio delle funzioni dell'emisfero destro e delle ripercussioni sul sistema centrale di lesioni periferiche e deficit specifici.Sacks respinge la nozione di una rigida localizzazione a livello cerebrale, dello "schema posturale" basata sul dualismo mente/corpo.Tra i libri di Oliver Sacks ricordiamo in particolare