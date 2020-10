Le foto di Bosso a Villa Pignatelli

di Adriano Cisternino



Immagini - ahinoi ! - in via di estinzione. Potrebbe essere questo un titolo - un po' brutale ma abbastanza realistico - della mostra fotograficadi Francesco Bosso, a Villa Pignatelli fino al 5 novembre, promossa da Marta Ragozzini, direttore regionale dei Musei Campania, con Fernanda Capobianco, direttore del museo di Villa Pignatelli.Immagini in via di estinzione perch Bosso, fotografo barlettano giramondo da sempre, propone in 40 scatti, rigorosamente in bianco e nero, un argomento diventato ormai un grido di allarme verso una umanit egoistica e miope, che si preoccupa poco o niente delle generazioni future.Sono immagini di ghiacciai, scogliere, isolotti incontaminati, frutto di qualche decennio di ricerca in giro per il mondo con un obiettivo ben preciso tra scenari e paesaggi naturali che i nostri figli e nipoti difficilmente potranno vedere a meno di un cambiamento di rotta deciso quanto improbabile dei comportamenti della nostra generazione.Sono foto sviluppate in maniera artigianale con tecniche di camera oscura negli infiniti toni che vanno dal bianco al nero e aventi per oggetto un elemento di fondo che l'Acqua, l'oro bianco, alla base della vita e sempre pi spesso maltrattato e sciupato.Sono foto dunque che invitano ad una riflessione, foto di paesaggi splendidi, scattate in Islanda come in Portogallo o in Groenlandia, immagini suggestive nella loro naturalezza che ci danno la dimensione della bellezza e della grandiosit della natura e del mondo in cui abbiamo la fortuna di vivere quasi senza rendercene conto.