Si gioca col rischio calcolato

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 22.10.2020)

Napoli-Alkmaar per lEuropa League stasera al San Paolo si gioca. Cos comanda lUefa. LAlkmaar ha avuto tredici contagiati dal Covid-19? Non ha importanza. Ha un numero sufficiente di calciatori negativi al tampone per giocare.Il calcio, in tempo di pandemia, va avanti col rischio calcolato. Calcolato da chi? Dal Protocollo Uefa e, In Italia, dal Protocollo governo-Figc. Appropriate autorit sanitarie sarebbero per il rinvio del match. Ma si deve giocare.Il calcio la quinta industria del nostro Paese. Sullorlo della bancarotta, per un debito complessivo di oltre quattro miliardi di euro, non si pu fermare. Se si ferma, fallisce. La sfida al Covid-19 inevitabile. Nelle stesse condizioni il calcio internazionale che deve continuare a pompare danaro, non si pu fermare.LAlkmaar un focolaio di contagio, come lo fu il Genoa. Nessuna delle due squadre viene fermata. Il virus corre veloce e invisibile. Sono pi di trenta i calciatori di serie A contagiati. Ma bisogna andare avanti.Al debito che grava sul pallone si aggiungerebbe il rischio di mancati guadagni in tempo di pandemia (soprattutto gli introiti televisivi che tengono in piedi lintero baraccone), il collasso dietro langolo. Ecco perch Uefa e Figc spingono per giocare.Il Napoli scende di un gradino e torna in Europa League dopo quattro anni filati in Champions. Sembra un fastidio, una diminutio, una stagione daA noi, antichiazzurri che avevamo cominciato con la Coppa delle Fiere e avevamo trionfato una volta in Coppa Uefa con Diego, pi due apparizioni fulminee in Coppa dei campioni sempre col pibe, e la Coppa delle coppe a Bodo, oltre il circolo polare, lEuropa League sotto la barba di Aurelio ci sembr il paradiso ritrovato nellagosto del 2010, prima doppia partita contro gli svedesi dellElfsborg, in gol con Lavezzi e Cavani. Tornavamo a rivedere le stelle europee. La Coppa Uefa era diventata Europa League solo un anno prima.Ottava stagione nel secondo torneo europeo (sette in Champions), stato un bellandare dopo il fallimento. Nellagosto del 2008, Aurelio imperator, avevamo fatto un assaggio dellultima Coppa Uefa andando a Scutari, in Albania, contro il Vllaznia, secondo turno preliminare. Risorgevamo. Ci piaceva. Poi, abbiamo preso a volare alto giocando con Manchester City, Bayern, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Paris Saint Germain, Barcellona.In Europa League siamo andati lontano (semifinali) nel maggio 2015, eliminati dagli ucraini della Dnipro, arbitraggi discutibili. Stavolta, non troveremo il Siviglia ( in Champions) che lha vinta quattro volte negli ultimi sette anni.Pretendono il trofeo lArsenal, il Benfica, il Psv Eindhoven, leterno Villarreal che abbiamo incontrato gi sei volte (due vittorie, due pareggi, due sconfitte), il Tottenham di Mourinho. In corsa altre due italiane, la Roma e il Milan.Nel tardo pomeriggio al San Paolo (18,55), con il Covid-19 dilagante, lAlkmaar della citt olandese famosa per il formaggio sar il primo avversario del Napoli nel girone che comprende la spagnola Real Sociedad e i croati del Rijeka della citt italiana che si chiamava Fiume fino al 1947 quando pass alla Jugoslavia e, poi, nel 1991 alla Croazia.LAlkmaar ha avuto tredici contagi, ma con 17 giocatori disponibili ha raggiunto Napoli. C rischio nei contatti in campo? Si gioca, ha detto lUefa.LAlkmaar una formazione spudorata di molti ventenni. Come tutto il calcio olandese giocato dai giovani, lattacco la gioia suprema. Nella passata stagione ha conteso il titolo nazionale allAjax cedendo solo per differenza-reti. Questanno non ha ancora vinto in campionato, quattro pareggi su quattro, due clamorosi, 3-3 e 4-4.Al San Paolo giocher con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere. Il Napoli, con appena un ritocco di turn-over, avversario superiore. Gli olandesi proveranno la sorpresa, tagliati fuori dalle previsioni per il passaggio del turno. Un 4-3-3 di audacia e corsa, condizionato per da alcune assenze per contagio (il centravanti diciannovenne Boadu).Un belga (il portiere Verhulst, 1,93), due norvegesi, un portoghese, un greco (il difensore Chatzidiakos), uno svedese (lesterno dattacco Karlsson) sostengono la formazione. Vengono avanti i difensori di fascia, fanno correre la palla.Non ci fosse lagguato del virus, sarebbe una partita divertente. Al di l del risultato, speriamo senza conseguenze sanitarie.