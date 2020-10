Osimhen, il ballerino magico

di Mimmo Carratelli

(da: Guerin Sportivo del 15.19.2020)

Nel golfo delle sirene, dove tra il dire e il fare c sempre di mezzo il mare, abbiamo come delle scadenze sentimentali, anche nel pallone.Arriva un ragazzo col sorriso di ragazzo e gli diamo il cuore. Quando arriv il ragazzo con i riccioli neri e la faccia impudente dei nostri scugnizzi, e fu Dieguito, allora fu il massimo.Negli anni Sessanta, i favolosi Sessanta fra i Beatles e il Vietnam, e i 400mila di Woodstock,quando nascevano i Pooh e si andava sulla luna, in quegli anni l, con la partita di pallone di Rita Pavone, sui monti di Agerola, domestico ritiro precampionato del Napoli del petisso Pesaola, arriv Jarbas Faustinho Can di anni giovanili imprecisati.Sparava palloni alle stelle che ricadevano gi ad Amalfi. Un cannoniere spaziale, ma soprattutto un ragazzo brasiliano spaesato, non solo nei tiri. Gli demmo il cuore perch ne aveva bisogno.Non sono pi tempi romantici in questi tempi del pallone matematico, ma il cuore del golfo uno zingaro e va.Ed ecco che da Lilla per 70 milioni di euro, il maggior costo dellepoca De Laurentiis, arriva Victor Osimhen, nigeriano di ventidue anni, con un faccino da ragazzo del Vasto o della Sanit, gambe da fenicottero e sorriso di bravo guaglione, e, mentre se ne va in gol col vento nelle caviglie, ci ha gi preso gli occhi e il cuore.Roberto La Paz, uruguayano di colore, primo colored nel campionato italiano, venne al Napoli negli anni Quaranta e dinverno giocava con i guanti, faceva collezione di sveglie e, chiuso a chiave in un appartamento della Palazzina Rossa del Napoli al Vomero, si calava con una corda dalla finestra in strada per andare a caccia di ragazze, ora La Paz, un matto che era inutile legare, non centra molto con Osimhen, centra soltanto perch anche La Paz aveva gambe lunghe e movenze ballerine quando giocava da centravanti ballerino. Dribblava anche se stesso.La differenza che La Paz, dopo avere dribblato mezza squadra avversaria buttava la palla fuori, perch il suo piacere finiva con lultimo dribbling, mentre Victor Osimhen di Lagos, Nigeria, la palla la butta dentro, non si fa incantare da se stesso e incanta i portieri.I gol sono una cosa importante, ma il modo di andare in gol di Osimhen che ruba gli occhi e ha conquistato il cuore dei tifosi pazzarielli del golfo (gli intellettuali aspettano le difficolt tattiche).Osimhen caricato a molla. Gli arriva il pallone e gi sa dove andare. Questo niente. che ci va danzando, non proprio dondolandosi ma danzando, e questo piace molto.Va in gol con la grazia di una ballerina del San Carlo. Lungo e robusto, ma leggero. Mercurio che corre, Apollo che segna.Senza dubbio ci confonde questo bisogno di amare che abbiamo a Napoli. Nel pallone, perch altri campi offrono poco e niente.Savoldi aveva una sua grazia volatile quando segnava di testa. E Jos Altafini era un birbaccione innamorato che non aveva bisogno damore, ne aveva tanto dalla moglie del suo migliore amico, ma ci piaceva tanto, Jos, pronto alla burla.Attila Sallustro era stato un divo, biondo e con gli occhi azzurri, e i divi si amano, succede inevitabilmente.Vinicio stato un grande amore, i suoi gol erano tuoni, pi che conquistarti il cuore te lo mandavano in frantumi. Un bronzo di Belo Horizonte, un brasiliano bianco che esprime ancora oggi una forza tedesca mentre, salutato da tutti, se ne va a passeggio per Napoli con un bastoncino dappoggio e le anche rifatte al titanio.Questo Victor Osimhen unaltra cosa. una cosa nuova. La grazia e la forza. il discobolo di Mirone che gioca a calcio. E con quella faccia bambina e i capelli spruzzati di biondo dal parrucchiere s preso lamore dei tifosi del golfo.Corre sullerba come qualcuno camminava sulle acque. Con la stessa sicura leggerezza. Tratta il pallone da artista. Fabio Mandarini sul Corriere dello sport ne ha svelato il segreto. Victor Osimhen calza il 46,5. Ogni piede una spatola. Dipinge il pallone tridimensionale.Quando Obafemi Martins, anchegli di Lagos, giunse allInter, ed era il 2001, aveva 17 anni, correva i cento metri in meno di undici secondi e fece ventotto capriole allindietro per i 28 gol che mise a segno.Era piccolino (1,70) e simpatico, saltava come un grillo. Prima di Osimhen il nigeriano che pi viene in mente. Senza far torto a Taribo West che gioc nellInter (1997) e nel Milan e non si seppe mai quanti anni avesse, la moglie Atinuke lo denunci per matrimonio non consumato e lui si fece pastore pentacostale fondando una chiesa alla periferia di Milano.Sunday Oliseh cost 21 miliardi di lire quando giunse alla Juventus nel 1999 e non segn neanche un gol.AllInter (1996), Nwankwo Kanu era alto quasi due metri, 1,97, aveva ventanni, una faccia da leone, le treccine e un cuore complicato, Massimo Moratti gli pag la sostituzione della valvola aortica e lui se ne and a giocare in Inghilterra. Oggi ha 44 anni e sta bene e con la Kanu Heart Foundation ha fatto operare pi di cinquecento malati di cuore.Erano tempi esotici, la nazionale nigeriana vinse le Olimpiadi del 1996 e, naturalmente, lItalia del pallone allora ricca e famosa si prese un bel po di quei campioni, gli aquilotti verdi che avevano stupito il mondo, ma furono stelle di passaggio sui nostri campi.Martins spieg che nel campionato italiano non cera allegria, era troppo duro, e perci i nigeriani ci si trovavano male.Ma i tempi sono cambiati e, oggi, i calciatori nigeriani fanno i professionisti senza storcere il naso, continuano ad emigrare in Olanda e Germania, le loro terre promesse del pallone, cinque di loro giocano in Premier, Kelechi Iheanacho del Leicester e Alex Iwobi dellEverton i pi noti, comparse importanti.Due nigeriani fanno eccezione, puntano in alto e non vogliono fare da comparse. Uno Emmanuel Dennis, 23 anni, 1,74, centravanti tascabile che sta bruciando le tappe nel Club Bruges e ha segnato una doppietta al Real Madrid in Champions.Laltro Victor Osimhen che labbiamo nel golfo e ce lo godiamo. Gattuso sta cercando la soluzione per fare giocare insieme Mertens e Osimhen col belga dietro al nigeriano nel 4-2-3-1 oppure allala destra nel tridente del 4-3-3 completato da Lorenzuccio Insigne che migliora ogni volta che gioca in nazionale.Victor Osimhen apparso per la prima volta al San Paolo alle ore 18 di venerd 11 settembre nellamichevole col Pescara in un stadio deserto per il Covid-19 e ammollato da una calura africana.Nellassenza totale di applausi, cori, bandiere e mama-mama-mama, Osimhen che aveva ballato e segnato sei gol nelle amichevoli leggere a Castel di Sangro s inceppato, un po perch nel primo tempo Gattuso gli metteva Politano e Lozano sugli esterni che non passano la palla neanche a Belen Rodriguez e perch nella ripresa, con Mertens e Insigne, rimasto in campo una ventina di minuti prima che il Napoli cominciasse a far gol, protagonista Andrea Petagna, imponente bucaniere triestino di un metro e 90, centravanti-ombra del nuovo Napoli.Gli intellettuali del pallone (parlano direttamente con Pitagora per i moduli di gioco e studiano gli algoritmi per giocare meglio) ne hanno approfittato per sentenziare che, contro la prima difesa seria, la nobile difesa del nobile Pescara che veleggia in serie B (il poderoso Gennaro Scognamiglio, grano duro di Gragnano, e Mirko Drudi cesenate al centro), Osimhen rimasto a secco e cos sar nella giungla delle difese del campionato fra gladiatori che alzano il gomito, spingono, pressano e agli attaccanti fanno sentire il fiato sul collo.stato il panico fra i pazzarielli sentimentali del golfo che gi pensavano a Osimhen come allamico geniale e unica prospettiva di allegria in una stagione in cui non sappiamo dove il Napoli andr a parare.Ma alle 13,49 di domenica 20 settembre, prima giornata di campionato, Victor Osimhen si alza dalla panchina, a Parma, e trasforma seduta stante il Napoli che stava giocando a palla prigioniera contro gli emiliani, palla a te, palla a me, palla a tutti e neanche un tiro in porta.Lincantesimo di una apparizione. Il fenicottero biondo, che ci fa abbracciare il mondo, una scossa, un brivido di velocit, una bacchetta magica.Corre da centometrista, d la profondit, si propone, scambia, trascina. Un vento dallegria sveglia il Napoli. A Parma, con Osimhen in campo, il Napoli vince.Victor gi un portafortuna. Mertens lo incorona: un ragazzo che fa la differenza. Gattuso non si esime: un valore aggiunto. Victor vittoria.Nel golfo del pallone abbiamo un altro ragazzo da amare, Victor Osimhen, il ballerino magico.