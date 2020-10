Richard Galliano dai jazz a Bach

di Adriano Cisternino

Dal jazz a Bach, da Piazzolla a Vivaldi. il seducente repertorio che Richard Galliano, fisarmonicista francese, con i Solisti Aquilani proporr mercoled 21(ore 20,30) al teatro Delle Palme per il completamento della stagione concertistica 2019-20 dell'Associazione Alessandro Scarlatti.Un concerto davvero particolare, che intreccia generi diversi e che dimostra una volta di pi l'assoluta versatilit del fisarmonicista francese (di chiare origini italiane) che da oltre mezzo secolo domina la scena internazionale per la sua straordinaria duttilit e capacit di proporre musica ad altissimi livelli con uno strumento non molto diffuso nelle sale di musica colta.Le sue collaborazioni in campo jazzistico vanno da Chet Baker a Winton Marsalis, passando anche per Paolo Fresu e per il pop di Charles Aznavour.Da qualche anno Galliano ha stretto una fertile collaborazione con l'ensemble aquilano che lo ha portato a rituffarsi in argomenti classici trovando subito una facile complicit nell'altrettanto famoso gruppo abruzzese nato nel 1968, apprezzato nei teatri di tutto il mondo e non nuovi a collaborazioni con artisti di vario genere come Dee Dee Bridgewater, Luis Bacalov, Salvatore Accardo, Danilo Rea e tanti altri.Il programma parte da Vivaldi per passare alla trascrizione bachiana dal concerto per oboe BWV 1060 e quindi a musiche dello stesso Galliano e di Astor Piazzolla di cui il fisarmonicista francese considerato erede.