Lacci, di Daniele Lucchetti

di Giovanna D'Arbitrio



Film d'apertura della 77 Mostra d'arte cinematografica di Venezia,, ditratto dall'omonimo romanzo di, autore della sceneggiatura insieme al regista e aIl film ambientato a Napoli nei primi anni 80 ed inizia con unallegra festa di carnevale, seguita poi dallimmagine della famiglia in oggetto che guarda in tv un documentario sui leoni e il rapporto damore che lega i piccoli appena nati ai genitori.Quella stessa sera Aldo () confessa alla moglie, Vanda (), la sua relazione con Lidia (), una collega che lavora con lui in un programma radiofonico. Vanda tenta il suicidio (per fortuna non riuscito), buttandosi gi da una finestra. Aldo non cede al ricatto, ma poi torna a casa e riannoda i lacci sciolti, bench solo in apparenza.Simbolico il gesto di intrecciare i lacci delle le scarpe in un modo particolare che Aldo insegna ai figli, Anna e Sandro, spettatori innocenti e impotenti purtroppo costretti ad assistere ai litigi dei genitori e a crescere covando rancori.Diversi anni dopo ritroviamo Aldo () e Vanda () ormai anziani, sempre impegnati in litigi e battibecchi, insieme al vecchio gatto, diminutivo di bestia (altro simbolo del loro rapporto). Senzaltro la conclusione imprevista e coinvolge anche i figli, Anna () e Sandro () adulti e pieni di rancori accumulati contro i genitori.copre un periodo di circa 40 anni, anni di cambiamenti socio-economici che hanno segnato sempre pi la crisi della famiglia. Anche se il regista forse non sottolinea abbastanza il contesto storico in cui lazione si svolge, ci sembra troppo semplice addebitare i drammi familiari solo a legami che imprigionano le coppie, con conseguenziali distruttivi intrecci psicologici. In fondo il divorzio esisteva gi, ma la coppia sceglie di ritornare a convivere!Senza dubbio quello che manca, sia nella coppia del film sia nel rapporto uomo-donna in generale di ieri e di oggi, il rispetto reciproco. E purtroppo tutto ci si riversa negativamente sui figli. Ormai quasi giornaliero il triste elenco delle violenze in famiglia.Senzaltro un film molto particolare, ma in verit disturbano alquanto i continui flashback, nonch la sostituzione degli interpreti principali con S. Orlando e L. Morante in et avanzata, poco somiglianti a L. Lo Cascio e A. Rohwacher. Un tempo si usava il trucco per invecchiare i protagonisti.Tra i film del regista ricordiamo:(1988),(1990),(1991)(1992),(1994) (collettivo),(1995),(1998),(2003),(2007),(2010),(2013),(2015),(2018)(2019).