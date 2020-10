La mostra di Luca Giordano a Capodimonte

di Achille della Ragione



Achille della Ragione

Napoli ottobre 2020

Mostra di Luca Giordano al museo di Capodimonte Potrete accedere al volume cliccando su questo link:

Finalmente, dopo numerosi rinvii e nel silenzio dei mass media, la mostra su Luca Giordano, dopo il grande successo di pubblico e di critica riscosso a Parigi, stata inaugurata a Napoli nel museo di Capodimonte e per tre mesi si potranno ammirare 90 capolavori del grande pittore, abile non solo nei dipinti di cavalletto, ma anche nel disegno e soprattutto negli affreschi, di cui ha lasciato esempi indimenticabili in Italia ed in Spagna, dove ha soggiornato per 10 anni come pittore di corte.In questa monografia siamo partiti dalla biografia dellartista ed abbiamo poi proposto al lettore una serie di articoli da me pubblicati negli ultimi anni su inediti di grande qualit presenti in collezione privata.Abbiamo poi concluso in bellezza proponendo 16 tavole a colori di dipinti che si potranno ammirare visitando la mostra.Buona e proficua lettura.