Il tavolino che balla del giudice sportivo

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 13.10.2020)

Domani, il giudice sportivo emetter la prima sentenza su Juventus-Napoli non giocata. Mi aspetto il 3-0 a tavolino per la Juve.In prima battuta, lorgogliosa autonomia del calcio non pu fare diversamente. Ho scritto, tempo fa, cheIl presidente della Juve Andrea Agnelli nello scambio di messaggi con De Laurentiis, allinvito del presidente del Napoli di considerare il rinvio della partita, rispose seccamente:. Posizione sicuramente arrogante, ma evidentemente sostenuta da fonti qualificate che assicuravano il 3-0 a tavolino.Nella bagarre che segu alla mancata partita, il presidente Figc Gravina dichiar:. Messaggio poco criptato indirizzato al Napoli.seguito il pensiero profondo di Enrico Preziosi, presidente del Genoa massimo focolaio calcistico di Covid-19:Preziosi insinua disinvoltamente unfra lAsl di Napoli e De Laurentiis che la dinamica della vigilia di Juventus-Napoli smentisce.Il silenzio di tutti gli altri presidenti, la maggioranza dei quali va verso la bancarotta come evidenziato dagli ultimi pesanti bilanci in rosso dei club maggiori, fa pensare a un fronte unico contro il Napoli. Perch il Napoli, a questo punto, ritenuto la pecora nera del campionato italiano.Anche i media, carta e televisione, qualcuno con un ipocrita equilibrismo, appaiono favorevoli alla condanna del Napoli che avrebbePassa soprattutto questo messaggio: lappoggio di De Laurentiis a De Luca nelle recenti elezioni regionali avrebbe garantito al presidente del Napoli lacon le Asl napoletane per non giocare a Torino (senza Zielinski, Elmas e Insigne).Il settimanalenon ha dubbi e titola:. Per non mancano le contraddizioni nei documenti esibiti nellarticolo.Il Napoli solo come sempre, incapace di inserirsi nei Palazzi che contano protestando e sparigliando le carte dianzich accettare compromessi e sudditanze varie sotto forma di finte alleanze nelle quali sar sempre il pi forte a dettare le condizioni.La giustizia sportiva far il suo corso autonomo, poi la giustizia ordinaria (Tar) cui si rivolger il Napoli ribalter tutto. Basterebbe il passaggio inserito nel Protocollo concordato da Figc e Comitato tecnico scientifico in cui si dice che si deve giocareIl calcio italiano incapace di governarsi da solo con lealt e buonsenso, al di l di regole spesso superate, far la fine di sempre, sbugiardato e messo al muro delle sue prepotenze e dei suoi trucchi prima e dopo Calciopoli.Il calcio la quinta/sesta azienda del Paese con un fatturato di 5 miliardi, un contributo fiscale di 1,2 miliardi, un debito complessivo di 4,2 miliardi. Complice il Covid, dopo la dissennata gestione, lazienda a forte rischio.per questo, per non arrivare al collasso, che c una sostenuta e legittima battaglia per salvare il campionato, a tutti i costi, punendo chi disturba (il Napoli). lo stesso calcio che si consegnato totalmente alle pay-tv che ne garantiscono la sopravvivenza col miliardo e passa di euro a stagione di diritti televisivi, un calcio che non si sa gestire e non sa vendere il suo prodotto sulla cui qualit incide zero e che ora aspetta i soldoni dei fondi di investimento (1,5 miliardi lanno) per tenersi a galla.Questo calcio fasullo e indebitato deve andare avanti e il Napoli, accusato di averlo messo a rischio, va punito.