Padrenostro, di Claudio Noce

di Giovanna D'Arbitrio



Presentato alla 77 Mostra d'arte cinematografica di Venezia, il film, ditrae ispirazione dall'attentato del 14 dicembre del 1976 a suo padre, il vicequestore, da parte dei Nuclei Armati Proletari.Nel film la storia comincia a Roma nel 1976 dove Valerio le Rose (), bambino fantasioso che gioca con amici immaginari, conduce una vita serena con la sua sorellina Alice, la madre Gina () e il padre, Alfonso (), noto magistrato.Un giorno allimprovviso la sua vita viene sconvolta da un drammatico avvenimento: suo padre subisce un attentato terroristico sotto casa. Tutti pensano che Valerio dorma, invece assiste alla scena, ma non ne parla a nessuno.Da quel momento per tutta la famiglia la vita quotidiana diventa un incubo tra paura e limitazioni di libert, sempre sotto scorta e in costante allerta. Quell'estate, tuttavia, Valerio trova un po di serenit quando incontra in modo inaspettato Christian, un ragazzino pi grande di lui che sembra materializzarsi dal nulla, proprio come i suoi amici immaginari.Quando suo padre decide di ritornare in Sicilia nella casa di campagna dei suoi genitori e familiari, Christian li raggiunge e il racconto assume a questo punto toni e risvolti inaspettati che mettono in evidenza non solo il toccante rapporto padre- figlio, ma anche quello tra Valerio e Christian, creature innocenti degli, capaci di superare lodio.Bravissimi i giovani interpreti,i, magistrale linterpretazione di, vincitore della Coppa Volpi, notevoli sceneggiatura died Enrico, fotografia di, significativa la scelta delle musiche di, sceneggiatore e autore di cortometraggi, conal suo terzo film come regista, dopo(2009) e(2014).Ecco unintervista a regista e attori: