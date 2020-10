Il Napoli Basket conquista il Trofeo I.R.T.E.T.

di Mario Triggiani

Non sarebbe potuto cominciare meglio il campionato della Generazione Vincente Napoli Basket, che al Palazzetto dello Sport di Caserta ha conquistato lundicesima edizione del Trofeo I.R.T.E.T. sconfiggendo nettamente sia la Stella Azzurra Roma nella semifinale di sabato che la Cestistica San Severo nella finalissima di domenica sera.In entrambe le gare non c stata storia, con la formazione azzurra comodamente in controllo del gioco gi nel primo quarto e poi a gestire il vantaggio per il resto della partita.Sugli scudi Jordan Parks, apparso gi in perfetta forma campionato. Lala americana prende per mano la squadra sin dai primi possessi gestendo le azioni e provando penetrazioni in area dove quasi non sembra sentire il contatto con i difensori avversari, che spesso gli concedono canestro e fallo.Buone anche le prestazioni di Marini, eletto miglio giocatore del torneo. Oltre alle triple, marchio di fabbrica, la guardia arrivata in estate da Forl ha lottato a rimbalzo e regalato assist ai compagni.Anche il reparto lunghi ha ben figurato, con Iannuzzi e Zerini che si sono dimostrati pronti a sbucciarsi gomiti e ginocchia per contendere ogni pallone agli avversari.Da rivalutare tra qualche uscita Josh Mayo, il cui utilizzo in questo torneo stato limitato da un fastidio fisico. Il play dopo qualche difficolt iniziale, ha trovato la via del canestro dalla lunga distanza con una certa continuit, in attesa che il miglioramento della condizione fisica gli conceda un numero maggiore di allenamenti con i compagni.La Ge.Vi. torner in campo domenica prossima al PalaBarbuto proprio contro San Severo per disputare la gara valida per la prima giornata del girone di Supercoppa. In settimana atteso il decreto che sveler se sar possibile per i tifosi accorrere al palazzetto ed a quanti posti sar aperta la capienza della struttura.Tra soli sette giorni, dunque, si comincer a fare sul serio. Dopo le belle prestazioni di questo weekend ai tifosi azzurri consentito cominciare a sperare in un campionato da protagonista.Napoli Basket - Stella Azzurra Roma 85-54Iannuzzi 12, Klacar, Lombardi 15, Marini 14, Mayo 11, Monaldi 4, Parks 13, Sandri 5, Uglietti 2, Zerini 6, Matera 3, TolinoNapoli Basket - Cestistica Citt di San Severo 104-72Iannuzzi 4, Klacar 3, Lombardi 8, Marini 17, Mayo 10, Monaldi 13, Parks 17, Sandri 6, Uglietti 10, Zerini 16, Matera, Tolino