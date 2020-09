Col tridente audacia e allegria

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 27.09.2020)

La Juventus pensa al tridente Dybala-Morata-Ronaldo perch alle spalle ha centrocampisti di fisico e di lotta (McKennie, Rabiot, Ramsey). Gattuso pensa di calare il tris Mertens-Osimhen-Insigne ma, alle spalle, non ha una coppia di cani da guardia per reggere il centrocampo.











Dovrebbe trasformare in mastini Fabian Ruiz e Zielinski che mastini non sono (Vecino vicino?). Poich Gattuso parla di equilibrio della squadra il tridente sembra un azzardo e un sogno.











Il Napoli una squadra squisitamente tecnica e poco fisica e la rosa offre soprattutto giocatori offensivi. La variazione del modulo di gioco a seconda degli avversari e durante le partite sembra la soluzione.











Se Gattuso non pu rinunciare a Fabian Ruiz e Zielinski, il modulo di partenza resta il 4-3-3. Molti spingono per un 4-4-2 (Fabian-Demme-Zielinski-Insigne nei quattro dietro Mertens e Osimhen). Avremmo sempre un centrocampo di qualit ma di scarso filtro anche utilizzando Elmas.











il tema azzurro di questanno. A Napoli prevale lo scetticismo fra le ormai stanche vedovelle allegre di Sarri e i nipotini dispettosi di Ancelotti. Guardano a Gattuso e alla squadra con diffidenza rimpiangendo il maestro dei 91 punti e leroe dei due mondi.











Curiosamente, fuori Napoli si indica la formazione azzurra subito dopo Juventus e Inter. Sono due estremi. In mezzo c una squadra di grande qualit e poca lotta. Per vincere dovrebbe tenere palla novanta minuti su novanta.











Il possesso azzurro sfiora il 60 per cento ed pi difensivo che offensivo. Mira a lasciare giocare il meno possibile lavversario limitando lazzardo della verticalizzazione. Passaggi orizzontali e allindietro, ritmo da Belle Epoque per non far ripartire lavversario.











Avendo gli interpreti giusti, il Napoli dovrebbe riproporre lantico contropiede (3-5-2) con due frecce come Osimhen e Lozano. Ma si pu?











Se ne parler per tutto il campionato e i risultati condizioneranno i giudizi, mentre la tesi romantica, col potenziale offensivo azzurro, gettare il cuore oltre lostacolo puntando a fare pi gol dellavversario. Ossia bilanciare positivamente la forza dellattacco con i rischi in difesa, lo scandalo maggiore in un campionato che si vince soprattutto con una difesa forte.



un gioco che pu fare il Sassuolo che non ha pressioni, mentre a Napoli (due scudetti in 90 anni) vige ormai il comandamento di Boniperti, vincere lunica cosa che conta.











Napoli-Genoa, oggi pomeriggio al San Paolo, nel segno del Covid. Perin positivo alla vigilia del match, una brutta tegola per la squadra ligure e un ulteriore segnale dallarme per il campionato.











Formazioni condizionate dalla pandemia e, alla fine, non proprio un campionato regolarissimo per le indisponibilit da virus (il Milan che perde Ibrahimovic), sino al rischio maggiore di uno stop.











Ogni anno il Genoa fa un mercato da capogiro. Questa volta una ventina di arrivi tra prestiti e rientro-prestiti. Ha preso Maran, un allenatore solido per non patire le angosce del campionato passato (salvezza conquistata sul filo).











Curiosit per il rientro in Italia di Pjaca e per il rilancio di Destro, col vecchio Pandev (37 anni) capace ancora di squisite prodezze. Modulo da lotta per sopravvivere (3-5-2). Sar un test probante per il Napoli che potrebbe sventagliare il terzetto delle meraviglia (Mertens-Osimhen-Insigne) e, in partenza, linevitabile 4-3-3.











Alla prima giornata, il Genoa ha liquidato a Marassi il Crotone dallinguardabile difesa (4-1). Non fa testo. Il Napoli, debutto al San Paolo, pu vincere. Un risultato diverso sorprenderebbe.