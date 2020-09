Paesaggi, a cura di Emma Giammattei

di Giovanna D'Arbitrio



Vince il Premio Pavoncella 2020 per la saggistica,Emma Giammattei, con il libro Paesaggi - Una storia contemporanea (Ed.Treccani), senzaltro unopera poderosa, di grande spessore culturale, edita da Treccani nellinnovativacollanaVociche si propone di di diffondere in volumi concisi e di consultazione un sapere che insieme radice storica e necessit contemporanea, con la riproposizione di temi e parole chiave attraverso aggiornamenti critici utili a renderli attuali e fecondi.











NellIntroduzione, nel definire il termine paesaggio, Emma Giammattei afferma che ci sono termini che da soli designano fatti molto complessi, una collezione di fatti compresi in ununica parola, ed ancora aggiunge che il paesaggio struttura primaria dellimmaginario e dato reale mediato dallarte, forma archetipica e genere artistico-letterario, a partire dal Settecento, diventa un vero e proprio paradigma nel quale convergono fenomeni e funzioni variabili, di natura estetica, scientifica, etico-politica, economica.











In effetti il libro stimola riflessioni sul concetto stesso di paesaggio, sulla sua evoluzione e soprattutto sul suo rapporto con la cultura, in particolare sul ruolo che cultura e paesaggio insieme potrebbero rappresentare in futuro per una crescita civile e sociale del nostro Paese.











Nel risvolto anteriore di copertina si legge quanto segue: Nell'et dell'onnipaesaggio e della "babele paesaggistica", il percorso indicato da Emma Giammattei delinea con chiarezza l'evoluzione, dal primo Novecento a oggi, del concetto di paesaggio nelle rappresentazioni e nella legislazione, come nelle contiguit dei saperi e nelle opinioni della comunit nazionale: antidoto alla verbosa tematizzazione e all'uso mediatico di un'immagine perennemente illustrata e problematizzata. Il discorso sul paesaggio ormai fa da sfondo, di fatto, agli attentati all'ambiente, alla situazione climatica, alla crisi della Natura e di tutti gli spazi abitati da uomini, piante e animali. Nella stagione delle cose quasi-ultime - secondo una definizione pessimistica del presente - il libro si rivolge quindi a quei lettori attivi in cerca non gi di ulteriori teorie, apologetiche o apocalittiche, ma di aggiornamenti concreti e di un approccio dialogico, al fine di ripensare insieme con nuova consapevolezza il da-fare comune che ci attende. Con una nota tecnica di Alessio D'Auria.











Emma Giammattei, nata a Castellammare di Stabia, nel 1943, docente ordinaria di letteratura italiana nella Facolt di lettere dellUniversit Suor Orsola Benincasa di Napoli. docente di storia della critica presso lIstituto Italiano di Studi Storici Studiosa dell'opera di Ennio Flaiano, di cui ha pubblicato per Rizzoli le prime edizioni postume, e della storia della cultura napoletana e meridionale (con il volumeIl Romanzo di Napoli. Storia e geografia letteraria nei secoli XIX e XX ha ottenuto importanti riconoscimenti e premi internazionali) soprattutto nota per la sua pi che ventennale attivit di ricerca sulla figura e sull'opera di Benedetto Croce.











Il suo lavoro su Flaiano le ha permesso di vincere il Premio Flaiano per la narrativa nel 1976. Il saggio Retorica e idealismo. Croce nel primo Novecento ha segnato una fase degli studi crociani, concentrando la ricerca su Croce non pi solo come filosofo o politico ma come scrittore, attraverso una innovativa analisi di tipo retorico e metaforologico e con un approccio che, attualizzando la lezione di critici come Gianfranco Contini e Mario Fubini, privilegia lo studio delle varianti come spie delle forze semantiche in atto nel testo.