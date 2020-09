Entra Osimhen, il Napoli vola

di Mimmo Carratelli



Avevo scommesso bene su Osimhen. Entra il nigeriano (62) e il Napoli vola con i gol di Mertens (63) e Insigne (77). Vecchio e nuovo Napoli. A segno gli scugnizzi dellepoca bella e Osimhen la novit che incoraggia.











Sentenza finale di Mertens: arrivato un ragazzo che pu fare la differenza. E Gattuso: Osimhen un valore aggiunto. Incoronato cos il ragazzo di Lagos.











Il Napoli ha trovato un tesoro? A Parma, Osimhen comincia il campionato in panchina, ma appena entra in campo scuote il Napoli. Ha giocato almeno otto palloni utili. Sul gol di Mertens (cross di Lozano) impegna Iacoponi nel rinvio corto che favorisce la segnatura del belga.











Sulla velocit pianta continuamente il difensore parmense (66 fantastico sprint). Offre a Insigne la palla che Lorenzo piazza sul palo (68). Sfiora il gol di testa sul cross di Insigne e lo manca di un soffio incrociando il tiro di poco a lato (80).











Si invola a destra e offre a Mertens la palla che Dries conclude centralmente e Sepe para (84). in difesa a deviare di testa in corner la punizione insidiosa di Hernani (86).











Questo per dire che la presenza in campo di Osimhen subito evidente e rilevante. E offre la soluzione del cross a una banda bassotti. Ha il fisico e lagilit per farsi valere sul gioco aereo. A campo lungo, ha una velocit (e la resistenza al primo contatto) che gli consente di mangiare metri allavversario.











Note positive da Parma. Il rilancio di Lozano stabilmente allala destra nel 4-3-3 di partenza. Il messicano ha coperto anche in difesa sulle proiezioni di Pezzella. Dai suoi cross sono venuti fuori i gol.











Sul raddoppio, tiro teso che costringeva Sepe al rinvio corto e incerto, nellarea piccola sbucava il piedino di Insigne a spingere la palla in rete. Bene i due centrali, Koulibaly (una sola sbavatura) ha cancellato il danese Cornelius (1,95), Manolas ha commesso una sola leggerezza nel finale.











Fabian Ruiz ha giocato molti palloni (tre tiri fuori bersaglio), copre bene il campo, potrebbe essere la soluzione a fianco di Demme nel 4-2-3-1. Insigne gioca molto per la squadra, ora un capitano vero (350 partite). Mertens non mancato al gol (e sono 126 i centri in azzurro, pi che mai super-cannoniere della storia del Napoli).











La prima partita era da vincere e il Napoli lha vinta. Non era facile sotto il sole di mezzogiorno e con tutte le difficolt di una stagione stretta, poche vacanze per i calciatori, preparazione in poco tempo, il viaggio dei nazionali in giro per il mondo. Gattuso lha cominciata con prudenza mettendo in campo il vecchio Napoli e il 4-3-3 con la sola audacia di Lozano nel tridente (anzich Politano).











Il Napoli del primo tempo (zero tiri) ha giocato a palla prigioniera col solito, superiore possesso (60 per cento), passaggi corti, allindietro, orizzontali. Roberto Cravero, in telecronaca, lha garbatamente definito possesso di studio, non uno sterile giro-palla. Dopo dieci minuti, il Napoli si impadronito nel match giocando nella met campo emiliana.











Il Parma, rinserrato in difesa, con Kucka a schermare Demme, chiudeva tutti gli spazi. Non era facile passare e il Napoli, dopo il palleggio corto e snervante, era impreciso nelle finalizzazioni. Intanto, costringeva il Parma a correre continuamente.











Con Kucka marcatore su Demme, al Parma mancato il suggeritore per le due punte (Cornelius e Inglese) cos che anche la squadra di casa non andava mai al tiro, a parte la conclusione di Inglese, deviata, un tiro fasullo (23). Mertens era soggiogato dalla fisicit dei centrali parmensi, Lozano e Insigne lavoravano bene sulle fasce, ma nel cuore dellarea la difesa emiliana dominava.











possibile che Gattuso abbia puntato a stancare il Parma nel primo tempo per colpirlo, stanco, nella ripresa e che abbia preparato lo stesso cambiamento di scena dopo unora di gioco lanciando Osimhen.











Nel calcio poco riesce di quanto viene preparato. A Gattuso riuscito e, col ragazzo nigeriano in campo, ha variato modulo, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2.











La sostituzione di Demme con Osimhen poteva sembrare azzardata, un attaccante per un centrocampista, ma un po di coraggio ci vuole, anche perch Kucka, liberatosi dal compito di marcare Demme, poteva agire meglio da trequartista, assistere le punte e andare al tiro (due conclusioni alte).











Ma il Napoli del secondo tempo aveva pi lucidit ed energie (nel primo aveva corso poco e fatto correre la palla) e, come s detto, lingresso di Osimhen stato una sferzata di vivacit.











Sbloccato il risultato, il Parma (tranne che nei sei minuti di recupero) non ha avuto le risorse fisiche e tecniche per contrastare la vittoria azzurra pur vivacizzando lattacco con livoriano Karamoh.











Sul 2-0 Gattuso ha riequilibrato la squadra con Elmas per Fabian Ruiz e Politano per Lozano (83). Infine ha lanciato Petagna per Mertens e Lobotka per dare respiro a Zielinski (88).











Le prospettive offensive del Napoli sono sempre pi ricche (Osimhen, Petagna e il recupero di Lozano). Insigne ha colpito il primo palo della nuova avventura: sono stati 35 i legni colpiti nella stagione passata, 23 in campionato, 4 in Coppa Italia, 8 in Champions.











Bisogna rivedere la squadra alla prese con un avversario pi forte. E qui torna in ballo il tormentone di questanno. Poich sembra opportuno partire con Osimhen, si deve passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1 tenendo anche Mertens in campo alle spalle del nigeriano?











Oppure bisogna passare al 4-4-2 ancelottiano: Osimhen e Mertens davanti, la seconda linea con Lozano, Fabian Ruiz, Zelinski, Insigne? Non c molto tempo per decidere. Il Napoli giocher contro la Juve a Torino alla terza giornata (domenica 4 ottobre, in notturna).











Gattuso ha confermato che lobiettivo la conquista di una classifica che consenta di tornare in Champions. La concorrenza agguerrita e numerosa, come non stato negli anni passati.











La qualit tecnica del Napoli indiscutibile e sono alte le chance offensive che, proprio contro le grandi squadre che non si chiudono, potrebbero esaltare Lozano e Osimhen a campo lungo. Nelle partite chiuse potrebbe risolvere la fisicit di Petagna.











Confronti pi impegnativi proporranno test importanti per la tenuta difensiva. Gattuso non sar mai un difensivista. Daltronde non glielo consente la rosa del Napoli pi ricca di talento dal centrocampo in su.











Lallenatore si lamentato dei sei minuti di recupero quando il Napoli ha dato campo al Parma ricordando che, lanno scorso, certa cedevolezza costata pi di un risultato. Gattuso invoca equilibrio, ma lui che deve darlo alla squadra, e concentrazione massima. Insomma, occorrer valutare se i vecchi difetti del Napoli si sono almeno ridotti.











Per quel che si pu dire di una squadra che ha un gioco collaudato, cambiando poco, possibile che il Napoli possa centrare almeno il quarto posto. Lavversario pi pressante sembra il Milan, ma ci sono anche le due squadre romane (la Lazio ha anche la Champions).











La limpida vittoria di Parma ha spento lo scetticismo, tutto partenopeo, sulla squadra azzurra. Ma evidente che il gioco corto del Napoli avrebbe bisogno di un centrocampista geniale per il lancio millimetrico e le aperture precise e improvvise.











Demme un buon combattente, ma i suoi passaggi non vanno spesso oltre i dieci metri. Pu Lobotka offrire una soluzione migliore? Il Napoli deve verticalizzare la manovra, mentre la squadra si conferma regina del possesso-palla (59% il record del campionato scorso).











Gira e rigira, c bisogno dellimbucata geniale. Insigne con i cambi-gioco apre il fronte offensivo, a Parma ha cercato spesso Lozano come faceva con Callejon.











un campionato tutto da scoprire mentre si sprecano gli osanna per le solite squadre. Avremo idee pi chiare sotto Natale con i confronti diretti.











Linterrogativo maggiore : la Juve sar ancora la Juve con Pirlo e Ronaldo, ma con Dybala da piazzare al posto giusto?











Vedremo, mentre Conte si agita e rinforza la sua corazzata. E lAtalanta che fa? Sar ancora la squadra pi aggressiva?











PARMA-NAPOLI 0-2 (0-0)











NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz (83 Elmas), Demme (62 Osimhen), Zielinski (88 Lobotka); Lozano (83 Politano), Mertens (88 Petagna), Insigne.











PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Hernani, Brugman (68 Dezi), Grassi (89 Siligardi); Kucka; Inglese (68 Karamoh), Cornelius.











ARBITRO: Mariani (Aprilia).











RETI: 63 Mertens, 77 Insigne.