Strutturalismo, Semiologia...

di Elvira Brunetti

Strutturalismo, Semiologia sembrano parole oscure, incomprensibili, difficili, eppure intriganti. Tempo fa m'interessai a Claude Levi Strauss (Fig.1) perch il famoso antropologo francese intraprese lunghi viaggi di studio e di osservazione dei costumi e dei miti delle popolazioni amazzoniche (Fig.2).Alla fine di un'attenta analisi afferm che i miti hanno una loro struttura che non diversa da quella dei miti greci. Fu allora che sorridendo mi dissi: "". La forza seduttiva di questo nuovo metodo d'indagine quasi scientifico mi colp. Non il singolo elemento ma le relazioni tra le parti di un sistema che ci permettono una conoscenza migliore.Poi venne l'attrazione per Michel Foucault (Fig.3), omosessuale deceduto per l'Aids, grande figura di intellettuale ed eminente filosofo. Ha indagato e studiato le origini del Sapere e del Potere, spingendo sulla scia di Nietzsche a riconoscere la fine dell'Umanesimo; l'uomo non pi soggetto, n oggetto di studio (Fig.4).l'analisi delle forze che agiscono sul singolo individuo a determinarne la vita futura, vedi le strutture di controllo della societ fino ai sistemi di coercizione dei manicomi, delle carceri.Una delle ultime lezioni di Foucault dalla cattedra del College de France prima di morire riguard ancora Socrate e il sollecito dell'invito di quest'ultimo al Sapere di noi stessi. Socrate disse:"". Nietzsche scrisse: "". Foucault reitera con veemenza: "".Avanzando poi nella ricerca degli attori importanti del Novecento, solidali con questa nuova "" m'imbattei su Jacques Lacan (Fig.5). Pietra miliare della psicanalisi freudiana. Studioso della mente umana, mutuando dallo svizzero Fernand de Saussure, la teoria che la lingua l'insieme di un significante e un significato, afferm che l'inconscio pure un linguaggio strutturale.La parola il solo strumento che con la sua rete di significanti pu restituire alla coscienza la mancanza di quello che la nostra mente per proteggerci illo tempore ha severamente censurato. Negli anni cinquanta e sessanta questa nuova corrente di pensiero, che produceva una reinterpretazione delle vecchie discipline imperversava in Francia, dove fece diversi accoliti, mentre in Italia arrivavano solo i riflessi.Ma qui da noi, grazie ad un solo nome Umberto Eco (Fig.6), venuto a mancare solo da poco, la, come disciplina a s stante, ha avuto la sua nomea.Ricordo, quando Umberto Eco venne a Napoli con il gruppo dei Bibliofili per una conferenza. Fu accolto da Mauro Giancaspro, allora direttore della Biblioteca Nazionale con grandi onori nell'aula magna, presenti mille persone.Incominci a parlare veloce e con quel suo accento tipicamente piemontese, non capii granch del suo intervento. Ma una cosa ripeteva spesso: "". Allora non ero particolarmente interessata al fenomeno, come sar successivamente.Per tornare a Umberto Eco nel suo capolavoro "", si notano accanto agli indizi del romanzo thriller tutta una serie di rinvii continui, cio di segni. Interessante la postilla finale con riferimento al titolo del libro, dal significato non proprio intelligibile, in italiano dal latino suona cos :"".stato un grande intellettuale, uno straordinario uomo di pensiero italiano, contraltare ostico di quelli francesi suoi contemporanei e ce n'erano all'epoca!Basti pensare a Roland Barthes (Fig.7), vera star della cultura europea, critico attento della societ di oggi, dei mezzi di comunicazione, ridicolizz i miti borghesi. Il semiologo d'oltralpe era alla ricerca continua e affannosa dell'errore nel linguaggio e come Eco quindi ne denunciava la crisi. Di Eco si ricordi il duro attacco alla mediocrit della televisione con la sua ""(Fig. 8).Forse tuttavia dovrei fare un distinguo fra gli esponenti strutturalisti francesi da me menzionati. Io credo che la fama di Claude Levi Strauss sia stata un poco trascurata rispetto al riverbero di Jacques Lacan e Roland Barthes.L'importanza e la moda della psicoanalisi negli ultimi decenni del Novecento, specialmente negli States, dove tutti avevano e forse hanno ancora un "", cos come il protagonismo a livello mediatico del Deus ex machina della attualissima semiologia del secondo, hanno fatto s che entrambi fossero favoriti dalla notoriet. Mentre l'antropologia come scienza non ha mai goduto della stessa fortuna divulgativa.Eppure il lavoro intenso di Claude Levi Strauss, sottolineo, quasi certosino sui numerosi appunti di viaggio catalogati per poi giungere alle notevoli conclusioni attribuibili solo alla differenza tra Natura e Civilt (""), poich in fin dei conti la struttura umana sempre una sola. Le credenze dell'indigeno brasiliano di oggi sono le stesse di altre civilt. Si tratta solo di decifrarne il linguaggio.Lacan ha approfondito l'opera mastodontica di Freud semplificando il lavoro successivo di tutta la clinica psicoanalitica. E non poco. Oggi molti psicoanalisti sono lacaniani.L'ultimo sguardo alla letteratura.Tra gli scrittori italiani che sono stati influenzati dal "", vorrei ricordare Italo Calvino (Fig.9), una vita avventurosa. Nasce all'Avana e la mamma lo chiama Italo in memoria della sua origine; sposa un'argentina. Trascorre pi di dieci anni a Parigi negli anni Settanta e viene in contatto con gli intellettuali dell'epoca. Scrive la sua opera emblematica: "", tradotta in una trentina di lingue, l'ultima nel 2010 in bengalese.il racconto di un dialogo tra Marco Polo e l'imperatore dei Tartari Kublai Kan. Il veneziano narra di aver visitato tutte le citt del suo vasto impero. Esse sono 55 dai nomi tutti femminili, descritte in modo fiabesco con grande dovizia di particolari.Sono citt fantasiose, citt del passato ricordate e citt del futuro immaginate. Un poco labirinto, un poco piacere edonistico dei sensi. Un viaggio affascinante attraverso l'incertezza. Il libro strutturato come un gioco di parole tra il lettore e l'autore.Dopo un simile excursus vorrei motivare la ragione di questo mio articolo.E vero che a livello di lettura mi sono spesso interessata degli autori menzionati. Ma l'input stata la mia visita guidata alla mostra su Joan Mir (Fig.10), avvenuta ultimamente a Napoli.Il titolo era "". In tanti anni di amore per la sua arte, dato il legame con i Surrealisti, miei compagni di pensiero intriganti, non avevo mai fatto tale associazione mentale.Scatt la molla dell'interesse per la linguistica e verificai che il segno sviluppa immagini successive del tutto personali. Noi non sappiamo cosa significassero quei segni per Mir, ma il pittore catalano ha voluto comunicare con noi attraverso le sue opere. Quindi quei significanti per ognuno di noi avranno il loro significato.Questa la svolta dell'arte moderna: il coinvolgimento personale. l'osservatore che crea l'arte. L'artista sollecita solo. L'arte vita, ma soprattutto libert, perci affascina. Sulle pareti delle antiche grotte rupestri nasce il segno, come origine del processo di comunicazione fino ad oggi.