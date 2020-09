Le chiese sulla collina della Costigliola

di Achille della Ragione

Oltre a bassi puzzolenti e personaggi dai volti patibolari, sono presenti numerosi edifici sacri, che descriveremo in questo capitolo, ad eccezione della chiesa di San Potito, alla quale abbiamo dedicato un La collina della Costigliola una zona della citt delimitata da via Pessina, via Salvator Rosa ed il Cavone. capitolo specifico, consultabile digitando il link: http://achillecontedilavian.blogspot.com/2018/01/finalmente-riapre-la-chiesa-di-san.html e quella di S. Monica, la quale con lannesso monastero protrude verso il basso nel Cavone e la descriveremo nel relativo capitolo.Partiamo perci dalla chiesa dei Santi Bernardo e Margherita, ubicata in via San Giuseppe dei Nudi. L'edificio incorporato nel Complesso del Sovrano Militare Ordine di Malta, ed anche noto come chiesa di San Giovanni del Sovrano Ordine di Malta.Il complesso venne fondato nel 1646 da monache francescane del monastero dei Santi Bernardo e Margherita a Fonseca, che gradivano vivere con regole di clausura pi rigide. Le monache acquistarono numerose propriet adiacenti per fondare il proprio monastero, che venne ristrutturato gi nel XVIII secolo; il refettorio fu realizzato nel 1722 da Antonio Tango e la chiesa venne eretta, su progetto di Giovan Battista Nauclerio, tra il 1725 ed il 1732.La chiesa presenta una facciata tardo barocca (fig.1) che introduce elementi rococ ed caratterizzata da un portico con loggiati laterali chiusi successivamente, mentre all'ordine superiore si presenta una pregevole decorazione in stucco. La scala d'accesso mostra una notevole qualit esecutiva delle parti in piperno.L'interno a croce greca di matrice ottagonale, con al centro una cupola con otto finestroni. Le pareti sono articolate grazie all'utilizzo dell'ordine gigante di lesene composite.Di buona fattura sono gli stucchi che ornano le volte e le pareti. L'altare maggiore venne ricostruito nel 1956 ed sormontato da una tela di Giovanni Antonio Amato, raffigurante lImmacolata (fig.2), mentre sulla controfacciata collocata unAnnunciazione (fig.3) di incerta attribuzione, che richiama a viva voce i modi del Guarino.Sui due altari del transetto i Santi Gennaro, Francesco dAssisi e Nicola di Bari sono opera di un pittore noto solo agli specialisti: il solimenesco Michelangelo Schilles e il Calvario di ignoto pittore settecentesco. Infine i restanti quattro dipinti possono essere attribuiti ad un seguace di Paolo De Matteis.Con labolizione dei monasteri il complesso divenne, nel 1820, Alloggiamento di vedove militari; nel 1859 vi subentrarono i Cavalieri del Sacro Militare Ordine Gerosolimitano (i Cavalieri di Malta) che in una parte dellimmobile impiantarono un ospedale tuttora attivo come ambulatorio, mentre la restante parte trasformata in abitazioni.Il Sovrano Militare Ordine di Malta unistituzione gloriosa, nata secoli fa in una piccola isola dalla grande storia. E nel tempo ha acquisito benemerenze grazie allopera instancabile dei suoi membri; tra questi uno dei pi autorevoli cavalieri (anche se senza cavallo) che vogliamo ricordare ai nostri lettori Marco De Ruggero (fig.4), pi noto negli ambienti diplomatici come, la cui massima referenza consiste nellessere un amico sincero e di vecchia data di mia figlia Marina.Passiamo ora alla chiesa di San Giuseppe dei Vecchi, fondata nel 1614 da Andrea Cavallo, padre caracciolino, sui suoli di una delle propriet Carafa. In breve tempo la chiesetta ed il monastero divennero subito operativi, ma nel 1634 i monaci affidarono a Cosimo Fanzago la progettazione di una chiesa pi grande e maestosa.Il progetto fanzaghiano and a rilento per diversi motivi, compresa l'epidemia di peste del 1656; nel 1665, la chiesa venne consacrata ancora incompleta, tanto che la fabbrica era coperta per mezzo di un tetto provvisorio. Venne completata tra il 1706 e il 1712 dall'architetto Onofrio Parascandalo e nel 1732, per far fronte ai danni del terremoto del medesimo anno, l'ordine incaric a Nicola Tagliacozzi Canale il restauro e il consolidamento della struttura.Sulla facciata, il portale in piperno (fig.5), che funge da sagrato, opera di Francesco Solimena. L'interno a croce greca con l'asse longitudinale pi lungo dell'altro asse; possiede quattro cappelle angolari e l'abside, poligonale, presenta un arco, simile ad una serliana, che nasconde un ulteriore ambiente destinato ad ospitare una tela (fig.6-7).La chiesa un vero e proprio giacimento di capolavori dellarte: gli stucchi del 700, gli affreschi che illustrano le scene dellAntico e Nuovo Testamento e, soprattutto, della vita di San Giuseppe.Nelle cappelle laterali spiccano quelle di San Michele Arcangelo con una tela a olio (fig.8), sopra laltare, di Nicola Maria Rossi, giovane allievo del Solimena, mentre nellaltra un pregevole dipinto che raffigurano San Francesco Caracciolo (fig.9) di Antonio Sarnelli, allievo di Paolo De Matteis che, a sua volta, era stato discepolo di Luca Giordano !Numerose anche le sculture intagliate nel legno, arte di cui la capitale vicereale poteva vantare una solida e famosa tradizione. Tra questi si segnalano quelle di S. Anna, lEcce Homo, un pregevole crocifisso e due splendidi angeli settecenteschi ai lati dellaltare maggiore.Nella sacrestia sono conservati una decina di dipinti, ignoti agli schedari della Sovrintendenza e mai citati in alcuna pubblicazione. Essi sono di grande interesse e sono opera di seguaci di Pacecco De Rosa e Filippo Vitale.Dietro allaltare maggiore vi un ampio vano con una spettacolare affacciata su panorama: in basso il Cavone, di fronte lex carcere minorile.Sulla sinistra della chiesa vi il vecchio monastero, da tempo divenuto il Palazzo delle Conciliazioni, con un chiostro molto bello che presenta tre bracci restaurati (fig.10), mentre un quarto versa in condizioni fatiscenti. Di grande effetto sono sulle pareti il doppio partito di lesene e cornici, da cui si sviluppano in perfetta continuit i piani di piperno dei balconi e nelle volte degli ambulacri le coperture, a cellule giustapposte di basse cupolette ovali. Al centro uno splendido pozzale in piperno (fig.11), opera negli anni Quaranta del Settecento di Tagliacozzi Canale, uno dei principali esponenti del rococ napoletano.Ed inoltre nella chiesa di San Giuseppe dei Vecchi, oltre a venerare la tomba di don Dolindo, di cui abbiamo parlato nel capitolo Corbellerie e boiate a volont, si pu consultare larchivio parrocchiale: una miniera inesauribile di notizie tra processetti matrimoniali, certificati di battesimi e di morte.Tra questi spicca per la gioia degli storici del futuro il fascicolo 386, ai quali lo proponiamo, che conserva gelosamente il certificato di battesimo (fig.12) di un illustre personaggio napoletano, che indichiamo con tutti i suoi nomi: Achille, Giovanni, Antonio, Gertrude. Ma come Gertrude? Un nome femminile per il celebre Pelide?Spiegazione semplicissima: Gertrude la protettrice dei neonati e da secoli tutti i rampolli del nobile casato della Ragione, maschi o femmine che siano, lo tengono come nome secondario. Al fianco del documento battesimale, 1 giugno 1947, riportata la data del matrimonio, avvenuto nella famosa chiesa di Santa Chiara il 15 settembre 1973, quando il focoso Pelide impalm una giovane fanciulla che rispondeva e risponde ancora dopo 47 anni al nome di Elvira Brunetti.E sulla destra vi ancora uno spazio vuoto che attende e attender a lungo, forse invano, a causa dell'immortalit del personaggio, la data e la localit del decesso.Nella chiesa il celebre Achille ha celebrato anche la sua prima (ed anche ultima) comunione (fig.13 ) avendo come compare il fratello maggiore Carlo (fig.14) e come officiante il cardinale in carica allepoca.fig. 1 - Chiesa dei SS. Bernardo e Margherita (facciata)fig. 2 - Giovanni Antonio Amato - Immacolata con i SS. Bernardo e Margheritafig. 3 - Ignoto seguace di Guarino Annunciazionefig. 4 - O chiattonefig. 5 - Chiesa di San Giuseppe dei Vecchi (facciata)fig. 6 - Chiesa di San Giuseppe dei Vecchi (interno)fig. 7 - Chiesa di San Giuseppe dei Vecchi (cupola)fig. 8 - Chiesa di San Giuseppe dei Vecchi (lato sinistro)fig. 9 - Antonio Sarnelli - San Francesco Caracciolofig.10 - Nicola Tagliacozzi Canale - Scala dell'ex conventofig.11 - Nicola Tagliacozzi Canale - Chiostro con pozzalefig.12 - Battesimo Achille - fascicolo 386fig.13 - Prima comunione di Achillefig.14 - Achille con il cardinale