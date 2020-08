Lontano Lontano, di Gianni Di Gregorio

di Giovanna D'Arbitrio

Inserito tra altri 7 film in anteprima su RayPlay durante il lockdown, il film diGianni Di Gregorio,Lontano, lontano, ancora disponibile in streaming per chi fosse interessato a vederlo. Regista, nonch coautore della sceneggiatura, De Gregorio anche uno dei principali interpreti, insieme aGiorgio Colangeli, Roberto Herlitzka, Daphne Scocciae il compiantoEnnio Fantastichini,deceduto al termine delle riprese.















Il film racconta la storia di tre settantenni romani, di diversa estrazione sociale, ma uniti da necessit quotidiane che li portano a sognare una nuova vita in un paese lontano. In effetti tale idea viene in mente a Giorgetto (Giorgio Colangeli) che decide di condividerla con Attilio (Ennio Fantastichini) e il Professore(Gianni De Gregorio), come lui anziani in difficolt economiche. La proposta di trasferirsi all'estero, in un paese in cui il costo della vita sia meno elevato, viene accettata dagli amici e cos consultano un esperto(Roberto Herlitzka) che consiglia loro di trasferirsi nelle isole Azzorre.















I tre amici, quindi, si preparano seriamente alla partenza, ma proprio dopo aver costituito un fondo cassa, si accorgono di aver cambiato idea e decidono di donare il denaro raccolto al giovane Abu (Salih Saadin Khalid), migrante maliano che vuole raggiungere il fratello in Canada. Quale il motivo? Capiscono che in fondo sono legati al loro quartiere e che la loro amicizia potr aiutarli a sopportare difficolt economiche, solitudine e malinconie, senza andarsene lontano.















Ambientato tra i caff trasteverini, luoghi dincontri con amici e conoscenti, il film senzaltro una storia focalizzata sulvalore dellamicizia ein particolare sul temadellaromanit, forse pi viva a Trastevere, culla della tradizione popolare romana, valorizzata oltre che da sceneggiatura e interpreti, anche da fotografia (Gog Bianchi) e musiche (Stefano Ratchev). Una storia semplice evera, poich il fenomeno deinonni con la valigia (trattato dalla sottoscritta in un precedente articolo) in atto gi da qualche tempo: una dura realt in questi anni di crisi.















Infinetra gli altri film di Di Gregorio ricordiamo:Pranzo di ferragosto (2008), Gianni e le donne (2011), Buoni a nulla (2014).















Ecco unintervista ad alcuni interpreti:







https://www.youtube.com/watch?v=zcr64iVbR5w