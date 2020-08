Premio Pavoncella 2020

di Giovanna D'Arbitrio

Dal primo comunicato stampa di Romano Tripodi, apprendiamo che anche questanno avr luogo a Sabaudiadedicato alla creativit femminile, limportante evento culturale nato nel 2011 per iniziativa di, Presidente dellassociazioneA causa del Covid 19, la nona edizione, programmata per giugno, avr luogo invece il 19 settembre, sempre a Sabaudia, sotto limportante Patrocinio della Presidenza del Consiglio.La Giuria, tutta al femminile, sar presieduta dalla prof.che subentra a. Presidente del Comitato donore sar invece la senatriceIl Premio si propone di offrire un riconoscimento alle donne che si distinguono in svariati campi, come arte, letteratura, ambiente, imprenditoria, ricerca scientifica, impegno nel sociale e quantaltro. E anche per questa edizione si dar gran rilievo a medicina e ricerca scientifica, avvalendosi del contributo del Comitato Scientifico presieduto dal prof.