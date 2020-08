La sfida dei guastatori del Vesuvio

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 08.08.2020)

Andiamo, tempo di stupire. Ramblas, che rumba. Barcellona-Napoli, eccitante. Ecco limmenso Camp Nou, primo stadio europeo di Maradona, Diego che andammo a liberare tanto tempo fa dalla morsa blaugrana per farlo Sangennarmando e figlio nostro.Emozione e nostalgia. Al Camp Nou il pibe correva e stupiva, per fermarlo dovevano rompergli tibia e perone come seppe fare il basco Andoni Goikoetxea, il, che linferno lo inghiotti.In questo stadio, cattedrale e mito del Bara, stasera vuoto, un abisso che vuole risucchiare il Napoli, presentiamo i nipotini di Diego per unimpresa, un sogno, una favola come riuscivano al pibe. Sono i guastatori del Vesuvio, uno scugnizzo, un belga e uno spagnolo che dovranno far danni.Ma soprattutto dallo scugnizzo, Lorenzino Insigne, se linfortunio e il dolore sono passati, che il golfo mistico e azzurro aspetta il gesto, il coriandolo, la cometa, larcobaleno per sorprendere la fortezza catalana e mandare un bagliore di felicit fino a Castel dellOvo e Mergellina calamitaInsigne e Lionel Messi, professorini dorchestra del concerto Champions di questa sera, sono i pi attesi al proscenio del match, il napoletanino capitano coraggioso e generoso di un squadra avventuriera e di rapina, largentino guida magica di quello che si definisce orgogliosamente, entrambi capaci di estrarre il colpo pi bello dalla cartucciera dei loro colpi belli.La partita potr scegliere altri protagonisti, Luis Suarez, noto uruguayano mordace, e Dries Mertens, il cavallino dei nostri sogni, Fabian Ruiz con la sua folgore mancina e Antoine Griezmann, valorizzato da una clausola rescissoria da 800 milioni e dai riccioli francesi.Ma tutti guarderemo a Insigne e Messi perch sono quelli che accendono la scintilla del genio in un partita che potr arruffarsi in un corpo a corpo da girone dantesco, i catalani a nascondere la palla, gli azzurri a tenergli il fiato sul collo, un misto di pressing e forcing, e chi pi ne ha pi ne metta.Scalare, raddoppiare, aggredire, perch solo una battaglia generosa, inesausta e arcigna potr confondere il Barcellona e ingrippargli il giro-palla, il tiki-taka e il toki-tike, i passaggetti, il dai a me che la do a te, da perderci la testa se non si sfrangia a tempo debito e con le misure preparate il supremo merletto catalano.Andiamo, tempo di stupire. Perch un sogno cos non ritorna mai pi.