I Miserabili, di Ladj Ly

di Giovanna D'Arbitrio

Al Festival di Cannes 2019 dove ha vinto ilPremio della Giuria,I Miserabili,diLadj Ly, ha ottenuto anche dodici nomination aiCsar Awardse diversecandidature ai Premi Oscar.















Il film inizia con le immagini della folla a Parigi che celebra la vittoria della squadra francese ai Mondiali FIFA 2018 in Avenue des Champs-lyses, considerato in Francia come un momento di fratellanza tra persone di diverse classi sociali ed etnie.















Poi arriva l'agente Ruiz, appena trasferitosi in loco, che prende servizio nella squadra mobile di polizia, nella pattuglia dei colleghi Chris e Gwada: in breve fa esperienza in un quartiere pieno di tensioni tra le gang locali e forze dell'ordine. Purtroppo il furto di un cucciolo di leone dalla gabbia di un circo innesca una caccia all'uomo che fa esplodere la violenza e lodio.















Ambientato a Montfermeil, a Parigi, il film trae ispirazione da un episodio di violenza della polizia avvenuto il 14 ottobre 2008,osservato e filmato da Ly. Il titolo fa riferimento all'omonimo romanzo di Victor Hugo del 1862, in parte ambientato a Montfermeil, e descrive gli abusi contro i poveri, in particolare gli adolescenti di origine sub-sahariana e maghrebina, sottolineando cos la continuit del destino dei miserabili del luogo.















Ripensando alle rivolte di strada a Parigi nel 2005 e ad altri fatti accaduti, nei Miserabili il regista Ladj Ly, francese originario del Mali, nato e cresciuto nel suddetto sobborgo, racconta la realt della banlieue parigina descrivendo momenti e aspetti di vario genere: allinizio ci sono le immagini della Francia multiculturale unita dal tifo per la nazionale di calcio, poi la vita di tutti i giorni in cui sintreccia la giornata dei tre agenti con quella dei delinquenti, come ilSindaco,boss del quartiere, o come i Fratelli Musulmani e il loro leader, Salah, con i quali devono convivere i ragazzini delle case popolari, come Issa o Buzz che col suo drone spia le ragazze e non solo.















Significativa la citazione finale tratta dal romanzo di Victor Hugo:"Ricordatevi di questo, amici miei: Non ci sono cose come le piante cattive o uomini cattivi, ci sono solo cattivi coltivatori".















Dal 18 maggio in streaming sulla nuova piattaformaMioCinema,Les misrables senzaltro un film possente che racconta con sincerit le origini dellodio tra miserabili delle banlieue parigine, avvalendosi di attori non professionisti: quartieri in cui disoccupazione e tensioni sociali sono sempre presenti, dove nulla sembraessere cambiato da quando Victor Hugo a Montfermeil descriveva la ribellione del giovaneGavroche.















E la situazione purtroppo oggi peggiorata per lassenza di reali politiche dintegrazione e sviluppo, con conseguenziale incremento di odio, razzismo e violenza, scatenati daicattivi coltivatori, cio politici incapaci o corrotti e inique istituzioni.















Al cinema e allarte in genere, secondo il regista, spetta il compito di informare e mostrare una strada diversa.















Ecco un interessante video sul film, con unintervista al regista:







https://www.youtube.com/watch?v=GUBv0dAGvwc