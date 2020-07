Il Napoli Basket acquista Andrea Zerini

di Mario Triggiani

Dopo qualche settimana di trattativa per limare i dettagli, la Generazione Vincente Napoli Basket ha annunciato di aver raggiunto laccordo per la prossima stagione con Andrea Zerini, ala/centro classe 1988 lo scorso anno alla Germani Basket Brescia.Zerini ha disputato gli ultimi otto campionati in Serie A, con le maglie di Brindisi (5.9 punti e 4.6 rimbalzi nel campionato 2015/2016), Avellino e Brescia, dove la scorsa annata prima della pausa forzata dal Covid-19 viaggiava a 3.5 punti e 2.9 rimbalzi di media in ventuno gare giocate con percentuali di 55% da due, 33% da tre e 75% ai tiri liberi.Con lacquisto di Zerini si chiude dunque il reparto lunghi della Ge.Vi., che sar quindi composto da Jordan Parks, Antonio Iannuzzi, Eric Lombardi e lo stesso Zerini.Data per certa la partenza in quintetto di Parks, saranno Iannuzzi e Zerini a giocarsi lo spot di centro titolare. Probabilmente entrambi avranno in ogni caso un minutaggio elevato con Lombardi pronto a portare grinta ed atletismo dalla panchina.Nei prossimi giorni verranno annunciati gli ultimi tasselli del roster napoletano. Probabile larrivo di Lorenzo Uglietti, guardia classe 1994 lo scorso anno a Treviso, e di un giovane che completi il roster partenopeo.Sar poi il momento di programmare la preparazione alla prossima stagione, con tutte le incertezze dovute alla generale situazione di emergenza sanitaria e soprattutto alla scellerata decisione della Federazione di posticipare il termine di iscrizione ai campionati al 31 luglio, con conseguente ufficializzazione di formule e calendari della prossima stagione solo nella seconda decade di agosto, al termine dei controlli della ComTec.Qualora il campionato dovesse partire, come ci si augura, a met ottobre il raduno precampionato della Ge.Vi. dovrebbe avvenire luned 24 agosto, per poter contare su almeno 5-6 settimane di preparazione. Questanno, infatti, dopo tanti mesi di inattivit questa fase di lavoro precampionato si preannuncia fondamentale per poter arrivare al termine del campionato nella migliore condizione atletica possibile.