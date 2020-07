E se a Milano si riprovasse il 4-5-1?

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 28.07.2020)

Si va in casa dei giganti di Antonio Conte, il primo dei perdenti che ha fallito la corsa-scudetto con la Juve per quattro vittorie in meno (22-26) e il doppio dei pareggi bianconeri (10-5), ma il secondo posto il miglior piazzamento dellInter dopo nove anni, a dieci dallultimo scudetto.C per lAtalanta alle spalle dei nerazzurri milanesi, appena un punto sotto. scontato che Conte non voglia mollare questo fiorellino allocchiello del primo anno sulla panchina interista. Allultima giornata c Atalanta-Inter (1-1 allandata), spareggio finale per il secondo posto. LInter vorr arrivarci in vantaggio. Stasera, il Napoli dovr aspettarsi un avversario che morder lerba e gli azzurri.Il Napoli giocher contro la migliore difesa del campionato (36 reti), imbattuta in dodici partite, e contro il secondo migliore attacco (77 gol, la met dei quali realizzati dalla pregiata coppia Lukaku, 23, e Lautaro Martinez, 13).E, allora, si potr tentare un secondo test, sempre in vista del retour-match Champions col Barcellona, un test che, con la difesa azzurra che non smette di ballare, dovrebbe proporre un eroico 4-5-1 come nel match di Coppa Italia che valse l1-0 a San Siro timbrato dal gran tiro di Fabian Ruiz nella porta di Padelli (Handanovic fuori). Era il 12 febbraio.A San Siro, contro lInter, hanno vinto solo Juventus e Bologna, sei squadre hanno strappato il pareggio (Parma, Roma, Atalanta, Cagliari, Sassuolo e Fiorentina) e solo due (Roma e Fiorentina) senza prendere gol. Daltra parte, c anche la maledetta tradizione che vota contro il Napoli: a Milano, 47 successi interisti, 17 pareggi, 9 vittorie azzurre.La fisicit sar larma dellInter pi visibile. Il Napoli, che il Sassuolo leggerino ha messo sotto nel secondo tempo di sabato scorso, dovr reggere lurto interista che non ha il pregio della continuit, ma va a sciabolate letali.Il Napoli si gioca nulla per il campionato, se non si vuole credere che la squadra di Gattuso miri a soffiare il sesto posto al Milan, mentre lInter vuole tenersi stretto il secondo posto che il massimo della prima annata di Conte. Tre anni fa, il Napoli di Sarri si port via i tre punti con un gol di Callejon. Era il 30 aprile 2017 nella stagione dei 94 gol.Il ricorda sfuma col Napoli di questanno che ha 17 punti in meno rispetto al campionato scorso e lInter 10 punti in pi. Mancher Mertens, squalificato, che sarebbe potuto sgusciare nella foresta dei grattacieli interisti, il pi basso Skriniar (1,88) rispetto a Ranocchia (1,95) e Bastoni (1,90).Di fronte a questi colossi, come se la caver il polaccone Milik che c e non c continuando a sbagliare gol fatti, due contro il Sassuolo? E come se la caver Koulibaly contro Romelu Lukaku (1,91), la montagna che si muove, potenza e velocit?Tenere duro senza farsi male, mentre riecheggia lultima dichiarazione di Gattuso: il Napoli avrebbe un po mollato dopo la Coppa Italia. E ha accompagnato questa constatazione con un malizioso accenno: troppe barche, troppo mare, troppe isole a Napoli.Ohib. Ombre di dolce vita estiva sugli azzurri? Pure, dopo la sosta, il Napoli ha fatto gli stessi punti (20) della Juventus campione, uno pi dellInter, quattro meno di Atalanta e Milan che sono andati a mille.Bene, andiamo a vedere. Il risultato, a favore dellInter nelle quote dei bookmakers (2,05 Inter, 3,70 il pareggio, 3,40 il Napoli), conta fino a un certo punto. La prestazione, invece, dovr essere incoraggiante, la difesa soprattutto sotto esame. Sempre pensando al Barcellona.