“Emozioni al tempo del Coronavirus”

di Giovanna D'Arbitrio

Leggendo le poesie di Rosa Romano Toscani, si ha l’impressione di guardarsi in uno specchio in cui si riflettono le nostre stesse emozioni, angosce e speranze scatenate dal Covit19 , un evento drammatico ed imprevedibile.







In effetti “Emozioni al tempo del Coronavirus” (Ed. Pagine) è un raccolta di 30 poesie nelle quali l’autrice esprime in modo spontaneo emozioni, sentimenti e riflessioni sulla drammatica pandemia che ha sconvolto l’Umanità in un periodo storico già caratterizzato da gravi crisi politico-economiche, nonché socio-culturali ed etiche.







In copertina colpisce l’immagine di un dipinto di E. Munch, Melancholy, seguita dall’introduzione, intitolata Setting dell’emergenza, e da due citazioni: 1) Da lontano ho visto un mostro

Avvicinandomi ho visto un fratello

Parlandogli ho trovato un fratello (Proverbio indiamo);

2) Dobbiamo imparare a vivere insieme come fratelli, o periremo tutti come stolti. (M.L. King). Seguono le poesie, accompagnate da belle illustrazioni.







Da sensibile psicologa, l’autrice sottolinea le difficoltà e i mutamenti causati dalla pandemia in tanti campi, in particolare in quello del lavoro psicoanalitico dove la chiusura degli studi professionali, e la conseguenziale assenza di vicinanza fisica, ha richiesto un setting di emergenza per salvaguardare soprattutto la vicinanza psicologica, non interrompendo la relazione terapeutica.







E anche i terapeuti, come ella afferma, hanno dovuto assestarsi su altre dimensioni, facendo i conti con le proprie sofferenze psichiche, paure e angosce, per essere in grado di aiutare i pazienti e nello tesso tempo combattere un virus capace di eliminare barriere invisibili, risvegliandoci dall’illusione di ogni potenza per ricordarci che siamo mortali, paradossalmente solidali e uniti dalla stessa malattia, un virus che ha ucciso un’intera generazione di anziani, preziosi testimoni del passato, cancellando le loro identità, sostituite da numeri come in un campo di concentramento, morti senza il conforto di familiari e spesso gettati in fosse comuni, senza una degna sepoltura. Eppure, secondo l’autrice, da tale orrore dobbiamo comunque trarre un insegnamento, senza perdere la speranza di poter costruire un futuro diverso.







Sulla quarta di copertina si legge: “C’è tanto nella poesia di Rosa Romano Toscani. Amore, sconforto, speranza, incertezza. E poi il coraggio della consapevolezza. Il climax dell’intera raccolta si snoda su tappe ancora in divenire. Emozioni al tempo del Coronavirus. Chi racconta è parte della storia. Una trama a medio raggio. Completa, non definitiva. Il condizionale è d’obbligo. Poesie, appunto. Fotografie di un trauma in corso d’opera. Un work in progress drammatico e necessario. Il campo di battaglia: la vita ai tempi del cambiamento, dei morti e delle costrizioni. Ma uccidere il padre in un periodo di guerra non è necessario. Non deve esserlo. Ecco allora che io resto a casa perché Ci serve del tempo. / Fuggito dal grembo / Materno, / Nascosto, / Rubato / Perduto. / Ci serve del tempo. Già, serve il tempo anche ora che nulla sarà come prima; oggi consapevoli che domani è ancora possibile costruire una stagione nuova, anche se privi di quello scudo protettivo che proteggeva l’Io di ognuno di noi. Oggi che aspettiamo che passi una bomba maligna, ma anche oggi che, sebbene isolati dal mondo, può ancora darsi la possibilità di ritrovare un amore che pensavo perduto. Rosa Romano Toscani ci trasmette le sue emozioni al tempo del Coronavirus. Lo fa adottando una poetica essenziale, ma profonda. Lo fa coinvolgendo. Una lettura gomito a gomito. Una cronista in versi. Spettatrice partecipante. Perché siamo stati tutti, ci ricorda, colpiti alle spalle. Senza alcun preavviso. Tutti. Ognuno con le nostre emozioni”.











Rosa Romano Toscani, laureata in Lettere e Filosofia all'Università "La Sapienza" di Roma, specializzata in Psicologia, ha lavorato nel Servizio Sanitario Nazionale, occupandosi di bambini e di adolescenti.







Nel 1980 ha fondato la S.I.P.P. &endash; Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica. È socio dell'E.F.P.P. &endash; European Federation for Psychonalytic Psychotherapy.







Tra i suoi numerosi libri ricordiamo "Comunicazione e linguaggio in età pre-scolare" (Ed.La scuola),

“Comunicazione a due voci” (Ed. Franco Angeli)





"Separazione e solitudine in adolescenza" (Borla Ed., co-autore di "Ritmo e setting" (Borla Ed.).





Ha pubblicato, inoltre, Il sogno di Omar; La villetta: una casa racconta; I segreti di Balzac; La ragazza del Chalie's café; Lettera di una donna di pace; I balconi di Cortina; C’era una volta un libro che parlava di bambini... la favola dell'amore, Ed. Borla.











Ecco un’interista in cui l’autrice recita alcune poesie:





https://www.youtube.com/watch?v=rM4ueF3vhTo