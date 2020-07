Partita-prova in vista del Barcellona

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 25.07.2020)

Questa partita col Sassuolo sar un po come la partita contro il Barcellona, ha detto Gattuso. E allora lattenzione per il match di stasera al San Paolo sale a mille. Il Sassuolo come il Bara? Ha tecnica, palleggio e capacit offensiva sopra la media. Per, per non ha Messi.Comunque, se il Sassuolo come il Barcellona, guai a giocar male e a perdere. Sarebbe un brutto segno. Sar una partita apertissima. Il Sassuolo ha ritmo e velocit, gioca per il gol (cinque alla Juventus fra andata e ritorno), lattacco il suo mestiere, la difesa vulnerabile (64 gol allattivo, 60 al passivo).Formazione sbarazzina (forse senza Boga) che De Zerbi schiera col 4-2-3-1, Caputo prima punta (33 anni, 19 gol) e Berardi a rimorchio (26), capaci di fare faville col sostegno di Djuric. Per la difesa del Napoli, che prende gol da otto partite, sar una serata di grosso impegno. Il Sassuolo (cinque senza segnare) da undici gare va puntualmente a bersaglio (26 reti).Il Napoli sembra stanco, il Sassuolo pimpante. Marted, battuto dal Milan, il Sassuolo ha interrotto una serie di otto partite positive (quattro vittorie, quattro pareggi), 16 punti dopo la ripresa del campionato, uno solo meno del Napoli. avversario che pu fare ballare gli azzurri.Un rilanciato Locatelli regge il centrocampo offensivo degli emiliani a fianco del solido Magnanelli. Il Napoli dovr essere aggressivo per togliere palla a un avversario che la fa correre velocemente. E un possesso-palla lento e orizzontale sar rischioso. Le ripartenze del Sassuolo sono taglienti. Si annuncia un match di botta e risposta.Mertens, non ancora pienamente recuperato, partir dalla panchina e Milik torna al centro dellattacco (un gol e dieci minuti di buon gioco contro lUdinese). Gattuso ripropone la formazione deidopo le prove con Lozano e Politano. Terr docchio la tenuta della difesa che sta concedendo troppo agli avversari (11 gol beccati nelle ultime otto gare).Il Sassuolo sar sfacciato e spudorato. Il 3-3 con la Juventus, dieci giorni fa, racconta della sua audacia offensiva (quattro gol alla Roma, tre allInter). Prende gol e non fa una piega perch la sua vocazione lattacco. La filosofia di De Zerbi segnare un gol pi dellavversario.Il Sassuolo gioca in ampiezza con passaggi lunghi, cerca sempre la profondit. avversario fastidioso. Non ha la grinta e la fisicit dellAtalanta, e neppure la variet degli schemi offensivi dei bergamaschi. Ha un gioco pima che sa essere ficcante, sostenuto da unapplicazione costante nel portare la palla avanti.Non il Barcellona, ma dar filo da torcere. Per evitare dispiaceri ci vorr innanzi tutto un Napoli tonico, veloce e concreto negli ultimi venti metri.