Il colibrì di Sandro Veronesi

di Luigi Alviggi

Luigi Alviggi

Il libro inizia nel quartiere Trieste a Roma nell’ottobre 1999 ed è un lavoro denso di sorprese e fantasmagorico al massimo.La trama si rivela un percorso labirintico in cui l’Autore incastona con precisione una sequenza di avvenimenti che si intrecceranno a dovere secondo piani arcani di cui l’interessato è ovviamente ignaro.Mi ricorda per le molte giravolte, qui avanti e indietro nel tempo – puntualmente datate a beneficio del lettore confuso (fausto seguito della formazione scientifica dell’Autore!) -, l’architettura contorta della enorme biblioteca de “” echiano, descritta in dettaglio ma configurabile con difficoltà da chiunque.Ora, tanto per citare un evento davvero singolare narrato, c’è la caduta di un aereo con nessun superstite alla cui tragedia il protagonista Marco e il suo grande amico Duccio scampano – quest’ultimo considerato da tutti un infallibile menagramo, o iettatore che dir si voglia – per l’estrema agitazione che afferra il Duccio, una volta salito sul velivolo.Egli mette in atto una tragica e sconcertante sceneggiata nei confronti degli altri passeggeri che si stanno imbarcando, affermando di scorgere nel loro volto – e urlandolo apertamente - l’immagine della morte! Il putiferio cessa solo quando i due vengono fatti scendere dal vettore, con immenso piacere di Duccio, cosa che salverà le loro vite ma non quella di tutti gli altri sventurati.Il dottor Marco Carrera, oculista, è. Soprannome datogli da ragazzo per la sua bassa statura, finché a 14 anni il padre, dopo il prolungato disaccordo con la madre, si decide a portarlo da un celebre endocrinologo che, con una cura ormonale sperimentale, in due anni lo fa crescere fino a un’altezza superiore alla media, da stupire non poco lo stesso medico.Di quell’età non gli rimarrà tanto: solo gli hobby iniziali, sci e tennis, ma presto il primo tramonterà a favore del secondo che continuerà a giocare con buoni risultati per tutta la vita. Incendiarie saranno invece per l’uomo due passioni: l’amore per Luisa che, nato male, crescerà anche peggio pur rimanendo attivo fino agli ultimi giorni, ma il trasporto maggiore sarà il gioco d’azzardo – il poker in particolare - che gli darà grandi soddisfazioni anche se non sempre colte appieno. Marco è l’uomo che sa resistere a tutto quanto il destino arriva a propinargli e, come una fenice, risorge sempre dalle ceneri.Si inizia con il dialogo di Marco con lo sconosciuto psicanalista della moglie, il dottor Carradori. Questi, dopo una serie di domande preliminari per confermare la verità di quanto ha appreso su di lui dalla consorte, venendo meno alla deontologia professionale gli annuncia che il suo matrimonio è finito e la moglie aspetta un bambino da un altro uomo! Il primo disastro, certo non da poco.Il libro è di estrema originalità sia per fattura, entrandone a far parte una quantità di elementi diversi e come contenuti e come forme di scrittura, che per personaggi, toccati da una modernità dai tratti particolari: nel lungo narrare di 368 pagine tutto va a collocarsi in ordinata evoluzione nella maniera più consona.Le componenti dei giorni routinari di un uomo e della sua famiglia, in origine tre persone, si intrecciano e si dipanano in un avvicendarsi spumeggiante che rende il racconto di realismo estremo, avvincendo per il turbinio che si snoda sotto gli occhi.Alla base di tutto una logica progressiva incalzante e coerente, e ogni avvenimento finisce con l’essere la tessera di un complesso puzzle che si va configurando al di là – come poi sempre accade – di volontà o progetti del singolo. La composizione ordinata viene poi rinsaldata dai molteplici riferimenti a fatti realmente accaduti negli anni dichiarati, e il romanzo si rafforza per gli inscindibili agganci alla cronaca, creando altro coinvolgimento per il lettore.In un’ottica di equilibri davvero difficili – uno psicanalista o uno psicologo entrano a far parte stabile della “tentata” correzione di vita di ciascun personaggio e Marco ne diviene un esperto indiretto: “” – solo un colibrì, il piccolo uccello del peso di pochi grammi e dalle caratteristiche straordinarie, può aspirare a sopravvivere.Questo incredibile animaletto sa restare sospeso a mezz’aria, grazie alla possibilità delle ali di compiere decine di battiti al secondo, e sa evitare senza problemi gli ostacoli che si parano innanzi nel velocissimo volo, zigzagando in un istante da una posizione all’altra e scegliendo percorso e azioni nel modo per lui più conveniente. Un paradigma davvero arduo a tradursi in una vita normale. Gli scrive Luisa in una delle tante mail riportate che si scambiano:La narrazione procede scandita con precisione e un metronomo cadenza tutto quanto può avvenire. Si tratti di drammi, di vittorie, di gioie - non molte in verità -, si compie la marcia del tempo, inesorabile nei minimi dettagli, a cui gli interessati devono sottomettersi, marionette mosse dai fili e dalle trame del fatale procedere di ogni essere umano.L’inesorabilità degli eventi che si cumulano alle spalle è dettata dall’avanzare degli ingranaggi dello strumento trascendente. Non si tratta di un ordinario orologio ma solo del correre della vita verso il domani, entità che può racchiudere gioie enormi o tragedie terrificanti. Non resta a Marco, prostrato e paziente, altro che, come tutti, attendere l’oceano tempo finché, sazio, quieti le sue tempeste…Poliedrica e minuziosa l’indagine dello stato d’animo dei personaggi in ogni punto. L’analisi delle azioni, delle mosse, degli atteggiamenti, servono da vie d’accesso al non visibile, ai sentimenti, ai pensieri, alle emozioni, che dominano il soggetto trattato. Ulteriore implicazione per il lettore, estraneo al narrato ma avido degli sviluppi, dunque un ricercatore attento di indizi nascosti.Sandro Veronesi (Firenze, 1959) in questo lavoro salta avanti e indietro nella storia narrata ma, come detto, da buon architetto, inquadra nell’anno i diversi “capitoli”, prezioso ausilio per il lettore. Il libro termina in una data futura, volendo aprire ancor più la speranza verso la venuta dell’ ”uomo nuovo”.Il lavoro è vincitore del LXXIV Premio Strega 2020, il massimo premio letterario italiano. Per l’Autore si tratta della seconda volta, essendo già stato premiato nel 2006 per il romanzo “Caos calmo” (2005). Nel 2008 uscì l’omonimo film di successo del regista Grimaldi.Il Premio principia nel lontano 1947, e suo primo vincitore fu Ennio Flaiano (Pescara, 1910 – 1972) con il bel romanzo, ben fuori dagli schemi dell’epoca, “Tempo di uccidere” (1947). Solo a Paolo Volponi (Urbino, 1924 – 1994) riuscì un’altra doppia vittoria allo Strega: nel 1965 (quasi al debutto) e nel 1991 (verso fine carriera). Marco e Marina – la coppia protagonista - vivono un amore difficile perché entrambi hanno farcito i loro primi incontri di bugie e invenzioni, e non hanno mai avuto il coraggio di dichiararsi per quello che realmente sono.Marco è rimasto agli anni di prima gioventù per un amore che ha ritenuto eterno ma che finisce col dimostrare di non avere le salde gambe pensate, e quindi con gli anni si rivelerà grande illusione poiché più aumentano gli anni più è difficile alimentarsi di speranze non saldamente fondate. Continuano a scriversi senza più frequentarsi, Luisa e Marco, alla ricerca vana della loro sorgente incontaminata.Nell’amore e nel sesso della breve vita in comune, entrambi ingannati da proiezioni personali scarsamente, o per nulla, attinenti al vero, si erano costruiti un legame irreale a proprio uso e consumo. Peraltro Luisa è stata molto amata, sin dall’inizio, anche da Giacomo, fratello di Marco. Come sempre, alla fine l’altro sé interno si rivela il nemico principale dell’individuo e, come capita spesso, ci se ne accorge tardi nella vita! A Marco accade, salutatili all’aeroporto diretti allo stesso volo ma verso mete diverse, attraverso una semplice occhiata:Ma anche la coppia “stabile”, sancita da un matrimonio con tutti i crismi e con una figlia, Adele, è per molti versi copia conforme del primo amore giovanile. Lapidaria e azzeccatissima la valutazione del Veronesi su questa unione della media borghesia romana, senza problemi economici ma anzi di buona agiatezza, che si illude di poter vivere sul cumulo di menzogne reciproche: “.”. Il groviglio, inesorabile lungo i giorni, prima o poi giunge al pettine…Il dottor Carradori è stato per un certo periodo lo psicanalista di Marina, quando ancora conviveva con Marco e, oltre il dialogo iniziale, lo contatterà ancora diverse volte negli anni per conoscere da lui le evoluzioni a seguire della vicenda. Letizia (architetta) e Probo (ingegnere) sono invece i genitori di Marco, con tre figli avuti: la terza, donna, è Irene. Una coppia anch’essa travagliata per diversi e seri motivi. E succede anche che la vita restringa in poche ore il destino di un’intera famiglia:I colpi bassi del destino nel libro sono molti, con sbocchi talvolta crudeli. Drammi multiformi si susseguono segnando e condizionando il percorso umano dello sventurato di turno. Seguiamo le nubi addensarsi e quasi intuiamo le cose che avverranno, bizzarrie della sorte contro le quali non c’è scampo, sicure come il giorno a seguire la notte e viceversa.Il meccanismo imperante continua a marciare intemerato e a scandire eventi: è l’incedere del fato che non si ferma dinanzi a nulla e che è la continuità più terrificante, e insieme più benevola, dell’esistenza umana. Un orologio a carica inesauribile. Nascite, morti, dolori, gioie, angosce, disperazioni, finiscono polverizzate dal gigantesco pestello, e quanto ne fuoriesce è qualcosa di informe e inservibile. Il mastodontico frantumatore gioca con l’esistenza di tutti senza il minimo inciampo…E cosa può fare un misero uomo di fronte all’accanirsi ripetuto di un destino che a volte illude, parendo di voler sostare, ma non è per riposarsi, proprio no! È soltanto per prendere la rincorsa, quasi avesse bisogno di quietarsi per colpire ancora, magari con maggiore intensità, nel tentativo finale di abbattere definitivamente quell’ostacolo indisponente sul proprio corso, quasi che l’avversario avesse la potenza di poterlo condizionare in un qualche modo.Come reagire, come difendersi? Forse l’unica salvezza in casi del genere può essere raccogliere tutte le forze guardando fissamente a un obiettivo mai immaginato, far scattare la propria resilienza personale, la capacità cioè di risollevare il capo e rialzarsi di fronte ai troppi sconsiderati colpi di un fortissimo nemico inconoscibile e, di conseguenza, il più pericoloso in assoluto.Il colibrì nella fase finale della vita si apre a un lento ma sicuro risveglio a vita nova, diversa, più apprezzata perché meglio vissuta e perché la saggezza degli anni fa capire il vero significato dei tanti luccicanti specchi giovanili che hanno frastornato, saturando gli occhi di immagini dell’impossibile, attraente ma fasullo fino all’intimo midollo.È l’uomo nuovo che inizia a nascere dalle radici di quello vecchio – una nuova pianta in libera crescita - che si appresta ad affrontare un mondo diverso, o meglio non tale del tutto ma certo differente da quello in cui ha vissuto gli anni precedenti, considerato sempre l’unico possibile. Non avrà il tempo di realizzare quanto ora è chiaro, Marco, illuminato in pieno nella coscienza e nella mente da nuove verità, ma è fiducioso che il testimone passerà intatto nelle mani dell’unica nipote Miraijin – che in giapponese significa “l’uomo del futuro” -, la figlia raccolta in casa alla nascita dalla sfortunata Adele e della quale lei non ha mai voluto rivelare il padre.La stessa Adele che ha rappresentato il grande cuccio dei genitori negli anni dell’infanzia. Era certa di avere un filo esterno, una sorta di lunga coda, collegato al fondo schiena e doveva stare attenta a muoversi perché qualcuno poteva rimanere imbrigliato nel filo. In questo caso lei doveva girargli intorno per liberarlo…Sarà ancora uno psicoterapeuta a dare la giusta indicazione per liberare la bimba da questa ossessione. Su questa nipote, per fortuna, si è potuto riversare, per permettere al colibrì di sopravvivere, il fiume impetuoso e travolgente rimasto digato per anni nell’animo di un uomo che ha cercato la piena consapevolezza di ogni sua azione senza riuscire a stanarla, dannata, dall’impenetrabile nido.Volendo esprimere un giudizio di massima, sintetico ma pertinente, potremmo dire che quest’opera rappresenti l’epopea del dolore nella vita di un comune uomo moderno. Pochi, per fortuna, alla pari del grande Marco sperimentano, sotto molti lati, la spietata crudeltà del vivere.Va riconosciuto all’Autore, oltre a tutto il cospicuo resto, il grande pregio di aver narrato qualcosa che, sotto copertura di una favola lunga e travagliata, apre ciascuno a sollevare la visuale verso orizzonti lontani, del tutto inaspettati. E questo è certamente uno dei maggiori meriti che si possano riconoscere alla semplice pagina scritta!La nave di Teseo, 2019 – pp. 368 - € 20,00