Un colpo di Kulusevski

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 23.07.2020)

Il Parma non porta bene a Gattuso. Battuto dai ducali al debutto sulla panchina azzurra al San Paolo (1-2 con i lampi di Kulusevski e Gervinho), battuto ieri al Tardini con lidentico punteggio (1-2) nella partita di tre rigori (45 Caprari, 54 Insigne, 87 Kulusevski).Partita orribile. Il Napoli ha fatto fatica a costruire contro un Parma tutto dietro la linea della palla. Ritmo da valzer delle candele. Il Napoli ha indirizzato un solo vero tiro nella porta parmense (74 Lozano, Sepe deviava in corner).Il Napoli ha fatto poco per vincere. Il successo assicura al Parma la salvezza matematica. Al Napoli non assicura niente.Lesperimento di Lozano falso nove fallito. Il messicano, quando si spostato stabilmente a destra, nella ripresa, ha fatto qualche buona giocata, compreso lunico, vero in porta del Napoli. Milik era squalificato e Mertens non in buone condizioni. Cos Gattuso ha piazzato il messicano al centro dellattacco. Poi ha inventato Callejon al centro, infine Insigne. Tentativi che hanno prodotto zero.stata una messa cantata, una partita lenta con un Napoli prevedibile nella manovra poco profonda, cincischiata, deludente. Demme ha fatto il geometra, non larchitetto. Fabian Ruiz poco ispirato. Politano, dopo la stella filante allUdinese, si prodotto in un solo tiro (moscio) allavvio, parato da Sepe. Neanche Insigne stato in serata brillante.Quando entrato Kulusevski (58 per Sligardi), Koulibaly lha ammansito due volte. Al terzo duello ha fatto fallo da rigore sullattaccante che gi della Juve per 35 milioni.Ormai, senza niente in palio, sono partite sofferte. Napoli brutto e senzanima. Il Parma ha fatto il suo difendendosi e cercando il contropiede in cui, pare, sia maestro.Cerano otto novit nella squadra azzurra (Meret, Di Lorenzo, Maksmovic, Allan alla seconda partita da titolare, Demme, Politano, Lozano). un turn-over obbligato per il ritmo intenso del calendario. Il Napoli ha perso ogni identit. Allan apparso spaesato.Gattuso ha giocato con gli esterni (Di Lorenzo e Mario Rui) alti, ma la difesa del Parma rimasta sempre compatta, con due giganti al centro, lalbanese Dermaku (1,95) e il portoghese Bruno Alves (1,89).Il Parma ha marcato a uomo a tutto campo. Il Napoli non ha avuto freschezza e brillantezza per liberarsi dalle marcature asfissianti. Giocava con due soli elementi liberi, i due centrali, Koulibaly si inventato regista arretrato, ma avanti cera poco movimento e, soprattutto, un Parma tutto dietro.S visto subito che Lozano punta centrale non funzionava. Spesso il messicano andato a cercare migliore fortuna sugli esterni con Politano al centro, ma non successo nulla. Troppo lento il Napoli per prendere dinfilata un Parma arroccato nella sua met campo e ancora pi intenso nella propria area. Il giro-palla del Napoli stato noioso, mai una verticalizzazione, uninvenzione, una imbucata positiva.Senza i rigori non ci sarebbero stati tiri in porta, escludendo quella conclusione di Lozano. Le squadre sono stanche, hanno la meglio chi difende.Non riuscito, stavolta, il colpo nel recupero (sei minuti) perch Younes ha alzato troppo il tiro (95). Il pareggio avrebbe cambiato niente nel Napoli che torna a casa con una prestazione deludente. La squadra non ha pi guizzi e invenzioni. Insigne, generoso, si notato in due recuperi difensivi, poi un tiro a giro alto, un altro tiro fuori e lazzardata rovesciata finale fuori bersaglio.Un po di vivacit lha assicurata Elmas (65 per Allan). Ma mancato lapporto di Fabian Ruiz e poi di Zielinski che lo sostituiva al 77.Il solito, inutile possesso-palla del Napoli (65 per cento). Dodici conclusioni azzurre contro sei (4- nello specchio), ma non sono mai state autentiche occasioni-gol. Il Napoli ha completato 678 passaggi contro 271. Ha vinto chi si difeso, per successo meritato del Parma per la pochezza del Napoli.In nove trasferte a Parma, il Napoli di De Laurentiis ha collezionato 5 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. Lanno scorso, goleada (4-0) con Zielinski, doppietta di Milik e Ounas. Lultima sconfitta a Parma laveva rimediata il Napoli di Benitez, battuto da un gol di Parolo (1-0).Parma a due facce per il Napoli, due volte indimenticabile. La promozione in serie A nel 1965, la retrocessione del 1998. Gioie e dolori. Linizio degli anni Sessanta fu un tormento per i tifosi azzurri. Napoli retrocesso in serie B nel 1961 e nel 1963, a stretto giro di posta.Parma capolinea azzurro. Nel 1965 restitu il Napoli alla serie A. Da quellanno per trentatr stagioni il Napoli rest stabilmente in serie A. Poi, Parma che laveva promosso gliela tolse.30 giugno 1965. Lo stadio di Parma affollato da diecimila tifosi napoletani. Parma-Napoli, in serie B, decisiva per la promozione degli azzurri (tre promozioni). Il Brescia gi avanti, la Spal appena dietro, il duello a distanza con il Lecco, frenato da due pareggi consecutivi. In ogni caso, il Napoli deve vincere contro il Parma gi retrocesso.il Napoli di Pesaola. In panchina c anche il Comandante Lauro. Il Napoli schier: Bandoni; Adorni, Gatti; Ronzon, Panzanato, Emoli; Can, Fraschini, Bean, Spanio, Juliano. Nel Parma gioc Mario Zurlini, ragazzo di Parma, che due anni dopo verr a giocare nel Napoli per otto campionati, 197 gare.Fu un trionfo. Doppietta di Can e gol di Bean per il 3-1 che proiett il Napoli in serie A. Proprio Zurlini segn il gol degli emiliani. Invasione di campo a fine partita. Tifosi azzurri scatenati. Ricordava Pesaola:. Fu travolto anche Lauro che poi si lament di avere perso il portafoglio nel trambusto. Tremila tifosi accolsero la squadra alla stazione di Mergellina.Trentatr anni dopo, unaltra storia, una storia al rovescio. Il Napoli di quattro allenatori (Mutti, Mazzone, Galeone, Montefusco) disput il peggior campionato della sua storia, inchiodato a 24 sconfitte, con due sole vittorie (Napoli-Empoli 2-1 alla seconda giornata, Napoli-Vicenza 2-0 alla ventesima). Dei tre portieri, Taglialatela incass 66 gol in 29 partite, Di Fusco 8 in sei partite, Coppola 2 in una sola gara. Dalla nona giornata il Napoli si prese lultimo posto e non lo lasci pi.L11 aprile 1998 il Napoli gioc a Parma (ventinovesima giornata). Perdendo era la retrocessione matematica a sei giornate dalla fine. Il Napoli perse. Il Parma rovesci il punteggio di trentatr anni prima: da 1-3 a 3-1. Era il Parma con Buffon, Thuram, Sensini, Crespo, Chiesa, allenato da Ancelotti, che si classific sesto.Fu la prima retrocessione con Ferlaino. Il Napoli gioc quella sciagurata partita con Taglialatela; Goretti, Crasson; Baldini, Ayala, Scarlato (80 Asanovic); Rossitto, Longo, Altomare, Bellucci, Protti (46 Stojan). Crespo segn una doppietta.: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan (65 Elmas), Demme (85 Lobotka), Fabian Ruiz (77 Zielinski); Politano (65 Callejon), Lozano (85 Younes), Insigne.: Sepe; Darmian, Dermaku, Alves, Pezzella; Grassi (62 Barill), Brugman, Kurtic (75 Iacoponi); Siligardi (58 Kulusevski), Karamoh (62 Inglese), Caprari (75 Gervinho).: Giua (Olbia).: 45+2 Caprari rigore, 54 Insigne rigore, 87 Kulusevski rigore.