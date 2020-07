E poi, i bambini - di Massimo Ammaniti

di Giovanna D'Arbitrio

Il libro viene cos presentato:In effetti durante il lockdown sono stati proprio i bambini quelli pi penalizzati dallessere imprigionati in spazi esigui, in particolare nei quartieri pi poveri di tutte le citt, in case fatiscenti in cui non spesso non penetra nemmeno un raggio di sole. E anche nei cosiddetti, la situazione per loro non stata facile, con genitori seduti davanti ai computer tutto il giorno in smart working, spesso troppo nervosi per il timore di perdere posti di lavoro, oppure ancora pi in crisi per la vicinanza imposta ad un coniuge in procinto di chiedere il divorzio.Mentre per certe coppie il lockdown stato un momento per riflettere e consolidare un rapporto affettivo con il partner e con i figli, per altre le tensioni accumulate sono esplose in modo drammatico coinvolgendo i bambini che hanno reagito in vario modo: bambini che si sono immersi sempre pi nella realt virtuale dei cartoni animati o dei video games, oggi non sempre educativi, anzi spesso violenti e nocivi, bambini che si sono chiusi in se stessi in un atteggiamento ostile e disobbediente, bambini divenuti molto tristi e depressi.Eppure di loro non si parlato molto n nei dibattiti televisivi, n sui giornali. E dopo il lungo periodo di lezioni telematiche, ancora non si sa se potranno ritornare a scuola a settembre, mentre quasi certamente saranno i genitori a tornare al lavoro in ufficio e non sapranno a chi affidare i figli, se non troveranno qualche valida babysitter e non potranno contare sullaiuto di nonni spesso residenti in altre citt, un altro regalo della globalizzazione che ha smembrato le famiglie con le delocalizzazioni.Come madre e insegnante, nonch ora anche nonna, mi sono sempre interessata ai problemi dei giovani, in particolare a quelli di bambini e adolescenti. Quando penso a loro, mi vengono sempre in mente i versi della canzone di Gianni Morandi,. Eccoli:I bambini rappresentano il futuro del nostro pianeta e dovrebbero essere rispettati, compresi, amati. Quale futuro stiamo preparando per loro?insegna Psicopatologia dello Sviluppo all'Universit di Roma.Tra le sue pubblicazioni si ricordano:Manuale di psicopatologia dell'infanzia (Raffaello Cortina 2001),Pensare per due. Nella mente delle madri (Laterza 2008),Noi. Perch due sono meglio di uno (Il Mulino, 2014),La nascita dell'intersoggettivit. Lo sviluppo del s tra psicodinamica e neurobiologia (Raffaello Cortina 2014),La famiglia adolescente (Laterza 2015),La curiosit non invecchia (Mondadori, 2017).