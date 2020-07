Stella filante di Politano

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 20.07.2020)

Allo scadere del recupero (sei minuti), il soldato di ventura Mattia Politano rompe il tic-toc del Napoli e infila il gol della vittoria sullUdinese (2-1) al San Paolo. Ah, come respiro! Dopo due pareggi, torna il successo pieno.Il Napoli, squadra regina in campionato del possesso-palla (ieri 65 per cento), un po per stanchezza, un po per il 3-5-2 dellUdinese, un po perch lestro dei migliori appannato, ha girato a lungo attorno allavversario. Andando per vie centrali, ha fatto il gioco dei torrioni friulani (Bacao 1,91, De Maio 1,90, Nuytink 1,91) protetti da Walace, difensore centrale aggiunto.Perch il Napoli abbia fatto girotondo centrale non si capisce, o forse si capisce un po. Troppi palloni a Hysaj sulla destra e, quando il pallone arriva allalbanese, succede nulla. Prudente Mario Rui sulla sinistra dove penetrava spesso largentino de Paul, il migliore dei giocatori di Gotti.Ed ecco la danza al centro di Fabian e Zielinski, con rari lampi. Insigne svariava su tutto il fronte offensivo per cercare di liberarsi dalla doppia marcatura di Becao e Larsen. Lobotka era poco ispirato.Il Napoli, passaggi, passaggetti e passaggini, ha continuamente giocato palla dietro per stanare lUdinese, ma lUdinese rimaneva ben bloccata nella sua met campo concedendo al Napoli linutile ghirigori azzurro. Se, poi, il Napoli giocava di fioretto, lUdinese usava la spada dei lanci lunghi e improvvisi per sorprenderlo.Ci riusciva dopo venti minuti di vano gioco alluncinetto del Napoli aprendo un buco (Manolas e Koulibay) sulla sua sinistra per il cross di Zeegealar sul quale un maldestro tocco di Mario Rui lasciava a de Paul la battuta per il gol (22). Sfortunato Mario Rui che, pure, stato uno dei pochi a impegnare Mussu (62) cercando poi con un pallonetto lungo di sorprendere il portiere argentino fuori di pali (scherzo non riuscito).Fuga dalla vittoria? LUdinese cercava un punto-salvezza, intanto la salvava la sconfitta del Lecce a Genova che lasciava i friulani lontani dalla zona-retrocessione (alla fine +7 per lUdinese).Una volta in vantaggio, la squadra friulana ha badato a controllare il Napoli che brillante e fresco di energie non era. Ma succedeva limpensabile. Gattuso, che aveva schierato lattacco dei piccoletti (Callejon-Mertens-Insigne) perdeva per infortunio il belga dopo la mezzora (31 entrava il Milik ignoto).Limpensabile era che Milik, dato per perso, entrava efficacemente in partita, era uno dei nostri, era vivo e lottava con noi e, dopo un minuto che era entrato, allungava il gambone sinistro in mischia per deviare nella porta di Mussu (1,91) il pallone del pareggio servitogli da un magnifico cross basso di Fabian Ruiz (32). Finalmente una penetrazione palla a terra nellarea dellUdinese.La partita rimaneva incantata sul risultato pari. LUdinese non cercava di pi. Fofana spento, de Paul a tratti, laterali di centrocampo arretrati, 5-3-2, Lasagna impegnava Manolas senza sfondare, Nestorovski dalla parte di Koulibaly sbatteva contro il muro nero. Il Napoli tornava a gingillarsi col possesso-palla che non produceva danni. LUdinese restava bloccata dietro e oscurava agli azzurri tutte le linee di passaggio.Ci sarebbe voluta la pennellata di un artista per rompere lequilibrio del risultato, mentre il Napoli era costantemente nella met campo dellUdinese. Ma gli artisti azzurri concedevano poco. Insigne giocava molto per la squadra, Fabian e Zilinski rimanevano prigionieri del dispositivo di difesa dellUdinese.Milik entrava bene in partita, come si diceva. Non solo il gol, ma anche un buon pallone per Zielinski e unaltra conclusione, parata. Poi, per, usciva di scena.Il match aveva due lampi nel cuore del secondo tempo quando finalmente Zielinski omaggiava la scena di uno dei suoi tiri irresistibili, ma Mussu volava a deviare sulla traversa (60 e ventiduesimo palo nel Napoli in campionato). Il Napoli, ol, rischiava di vincere! Ma lUdinese rischiava di vincere di pi. La deludevano Ospina, deviando in corner la palla maledetta di Lasagna (70), e Koulibaly in una delle sue acrobazie-suicida che spediva contro il palo la conclusione di de Paul (84).Gattuso, che presentava otto novit rispetto a Bologna (Ospina, Hysaj a destra per la squalifica di Di Lorenzo, Fabian e Lobotka in mediana e il trio sarriano in attacco, subito privato di Mertens), operava i cambi necessari in queste partite che si giocano ogni tre giorni (71 Politano per Callejon, Demme per Lobotka). Politano regalava qualche sprazzo sulla sua corsia, Demme era pi concreto al centro della mediana.Ma le forze calavano, perci Elmas per Fabian Ruiz e Allan per Zielinski (80). La scena non cambiava molto. Il Napoli sempre a far girare la palla davanti ai marcantoni della difesa udinese, la squadra ospite senza nessuna tentazione di vincere, il pareggio voleva e le bastava.Tutto sembrava fissato sull1-1 che imbufaliva Gattuso. Inutilmente, a inizio partita, Callejon aveva urlato. Ildel Napoli era un valzer lento.Anche lUdinese faceva i suoi cambi, uno obbligato per linfortunio di Walace (87 entrava Ekong), uno tattico (92 il centrocampista Sema per lattaccante Lasagna allo scopo di tenere il pareggio), uno ancora per avere pi energie a sinistra (82 Avest per Zeegelaar).Sei minuti di recupero e, sul passaggio di Demme, Politano si accendeva a destra sulla linea del limite sganciando la stella filante della vittoria (95).Successo meritato dalle cifre del match: 17 tiri del Napoli contro 3 (10-3 nello specchio), superiore possesso-palla e il doppio dei passaggi dellUdinese. Una partita giocata in placida supremazia e vinta da giocatori entrati dalla panchina.Negli ultimi nove anni, otto vittorie e un pareggio fra Napoli e Udinese al San Paolo. Azzurri a segno 24 volte (Mertens 3 gol, cos Pandev). Spettacolare il 3-3 con Benitez nel campionato 2013-14 (doppietta di Pandev e gol di Dzemaili). Lultima vittoria dellUdinese a Napoli risale al campionato 2010-11, Mazzarri sulla panchina azzurra, gol friulani di Inler e Denis.La partita contro lUdinese, allandata, 1-1, stata lultima di Ancelotti sulla panchina del Napoli. Dopo avere regalato al club la qualificazione agli ottavi di Champions, con i due capolavori tattici contro il Liverpool (2-0 al San Paolo, 1-1 in Inghilterra), in campionato Ancelotti incappava in sette partite senza vincere realizzando appena cinque punti (1-1 a Ferrara, 2-2 con lAtalanta, 1-2 sul campo della Roma, 0-0 col Genoa, 1-1 col Milan a San Siro, 1-2 in casa col Bologna, 1-1 a Udine dove Zielinski firm il pareggio nella ripresa dopo il gol di Lasagna nel primo tempo). In campionato, Ancelotti ha guidato il Napoli in 53 partite con 29 vittorie, 13 pareggi, 11 sconfitte, totalizzando 100 punti.Allenatore senza desiderarlo. Questo Luca Gotti, 53 anni, goriziano di Adria, che ha sostituito Tudor allUdinese dopo una lunga carriera nel ruolo di vice (con Sarri al Chelsea; con Donadoni al Cagliari, al Parma e al Bologna). Laureato in scienze motorie e pedagogia, due master in management e didattica.ha detto.ha aggiunto. Un tecnico che sta nel calcio con equilibrio e garbo. Da allenatore in prima ha collezionato esperienze con esoneri a Treviso e Trieste. Ha rimesso in sesto lUdinese: 10 punti con Tudor nelle prime dieci partite, 26 punti di Gotti in 23 partite, +7 sulla zona-retrocessione.Il pi autentico talento dellUdinese largentino di passaporto italiano Rodrigo de Paul, 26 anni, 1,78, motore della squadra friulana, il migliore per passaggi, dribbling e tiri. LUdinese lo prese dal Racing di Avellaneda nel 2016 per tre milioni di euro Oggi, de Paul quotato 20 milioni. Da mezzala offensiva, diventato stabilmente trequartista. Protagonista con 9 gol e 8 assist nel campionato scorso garantendo allUdinese una robusta salvezza. Interessa allInter, non dispiace al Napoli.Nato a Parigi, di origini ivoriane, Seko Fofana, 25 anni, 1,83, ha le movenze di un ballerino, agile, forte di fisico. uno dei giocatori pi imprevedibili, ambidestro, capace di giocate sensazionali. Da quattro anni allUdinese che lo prese per 3,8 milioni di euro. Valore di mercato 10 milioni. Piace al Milan.: Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (80Elmas), Lobotka (71 Demme), Zielinski (80 Allan); Callejon (71 Politano), Mertens (31 Milik), Insigne.: Mussu; Bacao, De Maio, Nuytinck; Larsen, de Paul, Walace (88 Ekong), Fofana, Zeegelaar (82 ter Evest); Lasagna (92 Sema), Nestorovski.: Chiffi (Padova).: 22 de Paul, 32 Milik, 95 Politano.Verona-Atalanta 1-1, Cagliari-Sassuolo 1-1, Milan-Bologna 5-1, Parma-Sampdoria 2-3, Brescia-Spal 2-1, Fiorentina-Torino 2-0, Genoa-Lecce 2-1, Napoli-Udinese 2-1, Roma-Inter 2-2. Luned: Juventus-Lazio.Juventus 77; Inter 72; Atalanta 71; Lazio 69; Roma 58; Napoli e Milan 56; Sassuolo 48; Verona 45; Bologna 43; Cagliari e Fiorentina 42; Sampdoria 41; Parma 40; Torino 37; Udinese 36; Genoa 33; Lecce 29; Brescia 24; Spal 19.